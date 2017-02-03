Куда сходить на выходных в Новосибирске
Куда сходить на выходных в Новосибирске
Как потратить дорожный миллиард, обсудили на дискуссионной площадке в Новосибирске
Как потратить дорожный миллиард, обсудили на дискуссионной площадке в Новосибирске
Строить и ремонтировать дороги в ближайшие 9 лет в Новосибирске, а точнее в Новосибирской агломерации, будут с помощью федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», в которую в виде пилотного включила наш регион Москва. Всего в проект, защищенный в Росавтодоре, вошли порядка шести десятков объектов дорожной отрасли. Все ли учли? На этот счет дали высказаться экспертам и общественникам на дискуссионной площадке по безопасным и качественным дорогам.
Новосибирцы стали больше ценить мэра Анатолия Локтя
Новосибирцы стали больше ценить мэра Анатолия Локтя
Ушла из жизни известная новосибирская актриса, «человек-эпоха» Зоя Федоровна Булгакова. Ей было 102 года. Свои глубокие соболезнования родным и близким Зои Федоровны, коллективу театра «Глобус», всем новосибирцам – поклонникам театрального искусства выразил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сообщает пресс-центр мэрии.
В городе продолжают расселять аварийные дома. В некоторых из них находятся не только квартиры, но и магазины. Как рассчитывать компенсацию или какое жильё предоставить людям, понятно и чётко прописано в федеральной программе расселения. А вот ясность в вопрос с собственниками нежилых помещений законодатели не внесли. Какие решения нашли в Новосибирске, в сюжете «Новосибирских новостей».
О совместной борьбе со снегом договорились представители мэрии, общественники и автомобилисты. Сообща они решили, как сделать город лучше и чище. Положительный пример такого сотрудничества уже есть. Например, песок для противогололёдной смеси по настоянию городских активистов закупили другой, без примесей.
Строить и ремонтировать дороги в ближайшие 9 лет в Новосибирске, а точнее в Новосибирской агломерации, будут с помощью федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», в которую в виде пилотного включила наш регион Москва. Всего в проект, защищенный в Росавтодоре, вошли порядка шести десятков объектов дорожной отрасли. Все ли учли? На этот счет дали высказаться экспертам и общественникам на дискуссионной площадке по безопасным и качественным дорогам.
Как новосибирцы могут помочь сделать дороги безопасными, парки удобными, а школы с детсадами - вместительными? Почему снегоотвалы превращаются в «египетские пирамиды» и как победить «золотой» снег с помощью снегоплавильных станций? Что предпринимается для того, чтобы избежать сильного паводка весной? Когда на Плющихинском жилмассиве появится дорога, школа и поликлиника? Как спасти Богдашку от вырубки деревьев и неправильной застройки? Мэр Новосибирска Анатолий Локоть лично ответил на животрепещущие вопросы от горожан в прямом эфире программы «Мэр отвечает» на радио «Городская волна» 27 января.
Памятник бывшему директору новосибирского зоопарка Ростиславу Шило появится в Новосибрске, похоже, не скоро. Представленные Художественному совету города эскизы скульптуры, посвященной бывшему директору зоопарка, не понравились экспертам, несмотря на то, что ранее их утвердила семья Ростислава Александровича. Проект будут дорабатывать.
Сдача и запуск первой в городе платной автоматизированной парковки запланирован на 24 апреля. Она появится на площади Гарина-Михайловского. Ранее предполагалось, что парковка будет рассчитана на 50 машиномест, однако проект позволил увеличить количество парковочных мест до 100. Плата за час стоянки, как планировалось ранее, на первоначальном этапе составит 20 рублей. В дальнейшем ее увеличат до 30-40 рублей в час.