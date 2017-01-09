Мэр Локоть предложил предприятиям помочь городу с уборкой снега
Мэр Локоть предложил предприятиям помочь городу с уборкой снега
Работа по расчистке дорог и улиц в Новосибирске ведется круглосуточно, но мощностей все равно не хватает. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на совещании с руководителями профильных структурных организаций города в понедельник, 9 января. Глава города намерен обратиться к предприятиям и организациям с просьбой помочь коммунальным службам убрать снег с дорог.
В Новосибирске готовят к запуску вторую снегоплавильную станцию
В Новосибирске готовят к запуску вторую снегоплавильную станцию
Защитница прав потребителей: «Нетрезвые граждане предлагали попробовать пиво и убедиться, что оно кислое»
Защитница прав потребителей: «Нетрезвые граждане предлагали попробовать пиво и убедиться, что оно кислое»
Цикл фоторассказов о людях простых, но очень важных профессий, начатый в 2016 году, в наступившем 2017-м «Новосибирские новости» продолжают историей специалиста городского отдела по защите прав потребителей Ирины Кондратенко. Праздники прошли и, возможно, кому-то из новосибирцев нужно будет обменять или сдать обратно в магазин подарки, оказавшиеся некачественными. Фотокорреспондент Вера Сальницкая узнала, как правильно это сделать, заодно поняв, что тех, кто защищает права покупателей и клиентов, можно назвать людьми, которые никогда не смеются.
Вечером 7 января в Сарай искусств, что в Центральном парке Новосибирска, пришло не менее сотни зрителей. Все они желали увидеть рождественское чудо в спектакле «Вертеп». Такого «переаншлага» не ожидал никто. Несмотря на внезапную массовость, все зрители успешно разместились в зале, для тех, кто сидел на полу, нашлись мягкие подушки.
После сноса Дома спорта на ул. Богдана Хмельницкого мэрия Новосибирска поручила проектирование нового спортивного объекта на месте снесенного компании «СИАСК». Авторы проекта учли все требования городской администрации и 22 декабря представили на суд президиума градостроительного совета мэрии эскизный проект. Уже известно местоположение нового объекта, его начинка и планировки, под вопросом остаются лишь сроки строительства. Проектировщики и архитекторы рассказали все о том, каким будет новый Дом спорта.