Где и когда построим новые школы в Новосибирске? Каких успехов удалось достигнуть в образовательной отрасли за 2016 год? Чем примечательно открытие новой школы №212 на Горском? Как обеспечивается безопасность детей в школах и детских садах? Что делается образовательными учреждениями для борьбы с аномальными снегопадами? Эти и многие другие вопросы обсудили в программе «Вечерний разговор» на радио «Городская волна» (101,4 FM) ведущий Артем Роговский и его гость — исполняющий обязанности начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев 12 января.