Чем запомнился уходящий 2016 год? Чем могут гордиться новосибирцы, которые славно потрудились над тем, чтобы город стал еще лучше, чище, комфортнее? «Горячая семерка» важнейших событий и достижений города в стратегических направлениях – социальная отрасль, транспорт и благоустройство и не только - в обзоре «Новосибирских новостей».