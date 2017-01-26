Главная
Общество
Дом
Транспорт
Культура
Образование
Развитие города
Безопасность
Власть
Видео
DPP_0023_1.jpg

Плыть и пить: новосибирцы против плавучего кафе на набережной
Плыть и пить: новосибирцы против плавучего кафе на набережной

Новость о кафе на воде, которое планируют строить на Михайловской набережной возле плавучих фонтанов, вызвала негодование мэрии и горожан. «Новосибирские новости» выясняли, почему общественность настроена против и кто вообще разрешил строить объект. 

Переходи на зеленый: Анна Терешкова о новосибирских парках и скверах
Переходи на зеленый: Анна Терешкова о новосибирских парках и скверах

Уже на этой неделе в городе начнут работать дискуссионные площадки, где общественники, эксперты и представители муниципалитета устроят мозговой штурм и обмен мнениями. Темы дискуссий – приоритеты развития города: дороги, общественный транспорт, развитие социальной инфраструктуры и зеленые зоны. Именно последний приоритет обсудим в первую очередь. Чего ждут от дискуссионных площадок, поговорим с начальником департамента спорта, культуры и молодежной политики Анной Терешковой.

Снег в частном секторе Ленинского района убирают под контролем жителей
Снег в частном секторе Ленинского района убирают под контролем жителей

Усиленными темпами в Новосибирске продолжается уборка снега не только на магистралях, но и там, где это сделать труднее. В частном секторе тоже работает снегоуборочная техника. Её контролируют представители районных администраций и сами жители.

Общество 15569 материалов
8C5A9308(1).jpg
26.01.2017 18:10
Областные депутаты хотят отменить выплаты для части многодетных семей

Выплаты полным многодетным семьям, в которых один из родителей не работает, могут отменить. За это 26 января проголосовало Законодательное собрание (ЗС) Новосибирской области (НСО). 
26.01.2017 17:32 64-летний морж из Новосибирска совершит заплыв во льдах Арктики
26.01.2017 13:39 В Новосибирске отметят день освобождения Ленинграда от фашистской блокады
26.01.2017 13:29 30-градусные морозы скуют Новосибирск этой ночью
Дом 7019 материалов
IMG_7716_cr(1).jpg
25.01.2017 18:07
Более 4,5 сотен домов планируют капитально отремонтировать в Новосибирске в 2017 году

463 многоэтажки включили в программу капитального ремонта в 2017 году. Это на несколько десятков домов больше, чем в прошлом году, и почти на две сотни больше, чем в 2015-м. Обэтом рассказал начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Андрей Колмаков 25 января.
26.01.2017 08:58 Снег в частном секторе Ленинского района убирают под контролем жителей
25.01.2017 10:59 Сугробы во дворах: кто виноват и что делать
24.01.2017 17:15 Новосибирцам расскажут об индексации страховых пенсий с 1 февраля
Транспорт 6256 материалов
1_copy.jpg
26.01.2017 15:35
Из Первомайки в Академгородок пустят маршрутку

С 27 января начинает работу маршрутное такси № 74 «Ул. Твардовского — Цветной проезд».
26.01.2017 14:50 14 улиц Новосибирска, с которых уберут снег в ночь на 27 января
26.01.2017 09:49 Нужны ли ограждения на тротуарах, решали эксперты и общественники в Новосибирске
25.01.2017 17:08 Общественный транспорт Новосибирска обсудят в «Вечернем разговоре» на «Городской волне»
Культура 4593 материала
16265639.jpg
26.01.2017 15:53
Календарь 1917 года повторится в год 100-летия революции

Юлианский календарь 1917 года, использовавшийся в Российской империи, полностью повторяет современный календарь на 2017 год.
26.01.2017 19:01 Самодеятельных поэтов Новосибирска приглашают к «свободному микрофону»
26.01.2017 13:21 Греческий виртуоз сыграет на скрипке Страдивари в Новосибирске
26.01.2017 12:01 Первый в мире виртуальный планетарий создали в Новосибирске
Образование 3685 материалов
IMG_6389.JPG
26.01.2017 18:45
Обмен путевками в детсады заработал на Муниципальном портале Новосибирска

В Новосибирске запущен новый сервис для родителей дошколят – обмен путёвками в детские сады через Муниципальный портал. Объясняем, как он работает.
26.01.2017 11:15 Слабослышащие дети следят за строительством новой школы-интерната
26.01.2017 10:16 Победители ферзей прорвутся в Сочи
25.01.2017 09:58 Пятилетний новосибирец решает сложные примеры в уме за пару минут
Развитие города 7896 материалов
DSC_9078_cr(1).jpg
26.01.2017 18:40
Итоги Дзержинского района: заводы в плюсе, безработица в минусе

Районы Новосибирска продолжают подводить экономические и социальные итоги минувшего года. 26 января о достижениях доложили в администрации Дзержинского района.
26.01.2017 15:10 Вкусное чтиво: в Новосибирске хотят открыть кафе в каждой библиотеке
26.01.2017 13:46 Плыть и пить: новосибирцы против плавучего кафе на набережной
26.01.2017 12:50 Гуляют все: как сделать улицу Ленина пешеходной
Безопасность 9418 материалов
8C5A2565.jpg
26.01.2017 16:56
Детскую больницу №3 проверят после смерти 4-летней девочки

В Новосибирске проводится доследственная проверка по факту смерти 4-летней девочки, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по региону. Маленькая пациентка попала в больницу с тяжелой формой ОРВИ и кишечной инфекцией. Через несколько дней ребенка не стало.
26.01.2017 13:49 БТР спровоцировал пробку в Новосибирске
26.01.2017 11:20 Пять человек пострадали в жутком ДТП на Октябрьском мосту
25.01.2017 17:27 Полицейские раскрыли дерзкое ограбление банка в Новосибирске
Власть 4490 материалов
8C5A7073.jpg
26.01.2017 13:12
В Новосибирске началась подготовка к празднованию столетия революции 1917 года

Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года.
25.01.2017 17:53 Новосибирцев приглашают поучаствовать в опросе: нужна ли пешеходная зона на улице Ленина
25.01.2017 09:11 Мэр Анатолий Локоть поздравляет новосибирских студентов с Татьяниным днём
24.01.2017 18:54 Власти и общественность возьмут под контроль, как коммунальщики потратят народные деньги
все новости
Главные новости
Обмен путевками в детсады заработал на Муниципальном портале Новосибирска
Итоги Дзержинского района: заводы в плюсе, безработица в минусе
Областные депутаты хотят отменить выплаты для части многодетных семей
64-летний морж из Новосибирска совершит заплыв во льдах Арктики
Детскую больницу №3 проверят после смерти 4-летней девочки
Календарь 1917 года повторится в год 100-летия революции
Из Первомайки в Академгородок пустят маршрутку
Вкусное чтиво: в Новосибирске хотят открыть кафе в каждой библиотеке
14 улиц Новосибирска, с которых уберут снег в ночь на 27 января
БТР спровоцировал пробку в Новосибирске
Плыть и пить: новосибирцы против плавучего кафе на набережной
В Новосибирске отметят день освобождения Ленинграда от фашистской блокады
30-градусные морозы скуют Новосибирск этой ночью
Греческий виртуоз сыграет на скрипке Страдивари в Новосибирске
В Новосибирске началась подготовка к празднованию столетия революции 1917 года
Гуляют все: как сделать улицу Ленина пешеходной
«Сибирь» вырвала победу у «Ак Барса»
Первый в мире виртуальный планетарий создали в Новосибирске
Пять человек пострадали в жутком ДТП на Октябрьском мосту
Слабослышащие дети следят за строительством новой школы-интерната
все новости
Анонс
IMG_0580_cr(1).jpg
Мэр Локоть ответит на вопросы новосибирцев в прямом эфире 27 января

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответит на вопросы горожан в программе «Мэр отвечает» в пятницу, 27 января, в 18-00 в прямом эфире радиостанции «Городская волна» (101,4 FM).

Погода
8C5A1956_cr(2).jpg
30-градусные морозы скуют Новосибирск этой ночью

Синоптики предупреждают новосибирцев о резком похолодании в ночь на пятницу, 27 января. В Новосибирске ожидается понижение температуры до -26…-28 градусов, в пригороде до -33 градусов.

Тарифы
IMG_6149.JPG
Власти и общественность возьмут под контроль, как коммунальщики потратят народные деньги

Под постоянный и публичный контроль обещают взять мэрия Новосибирска и областное правительство расходование денег, которое «Горводоканал» и «Сибэко» получит от повышения тарифов. С 1 июля 2017 года стоимость коммунальных услуг вырастет в среднем на 15%. Суммарно дополнительная выручка составит более 800 миллионов рублей. Это средства пустят на то, чтобы повысить надежность и безопасность водопроводных и тепловых сетей и оборудования.

Кино в Новосибирске
5.jpg
Первый в мире виртуальный планетарий создали в Новосибирске

Новосибирские разработчики впервые в мире адаптировали сферическое кино для очков виртуальной реальности. Зрителям обещают полнокупольное видео на экране диаметром более 20 метров.

Облако тегов
9 Мая Авто Амбиции Анонс Армия Астрономия Барахолка Безопасность Бизнес Благотворительность Благоустройство Бюджет Ветхие дома Вечерний разговор Видеохит Визит Время спорта Выбор редакции Выборы Выставка Гастроли Город безграничных возможностей Город молодых, информационный ресурс КДМ г. Новосибирска Дело Залесовой Дискуссия Долгострои Дороги ДТП ЕГЭ Живопись Животные Жилье ЖКХ Здравоохранение Земля и имущество Имидж Интервью Информатизация История Итоги года Капитальный ремонт Кино в Новосибирске Классный час Конкурсы Консультация специалиста Криминал Культура Курьезы Мода Молодежь Музыка Мэр Наука недв Недвижимость Новосибирск в цифрах Новый год Образование Общественность Опрос Отдых Отключения Отставки и назначения Паводок Пенсии Перед телевизором Погода Пожар Поздравления Полезный город Потребительский рынок Почетный житель Права потребителей Праздники Проекты планировки Происшествия Прокуратура Промышленность Работа Религия Ремонт Розыск Связь Сделано в Новосибирске Семья Скандал Событие Соцзащита Спорт Статистика Стратегия Строительство Суд Тарифы Театр Технологии Транспорт Туризм Финансы Форум Фото месяца Фоторассказ Футбол Хоккей Четвертый мост ЧП Шахматы Школа Экология Экономика Экстрим Энергетика Эстафета патриотизма поколений Ярмарка