Строить и ремонтировать дороги в ближайшие 9 лет в Новосибирске, а точнее в Новосибирской агломерации, будут с помощью федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», в которую в виде пилотного включила наш регион Москва. Всего в проект, защищенный в Росавтодоре, вошли порядка шести десятков объектов дорожной отрасли. Все ли учли? На этот счет дали высказаться экспертам и общественникам на дискуссионной площадке по безопасным и качественным дорогам.