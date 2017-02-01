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Снег с крыш в Новосибирске должны убрать до 10 марта
Снег с крыш в Новосибирске должны убрать до 10 марта

2,5 миллиона кубометров снега вывезли с новосибирских улиц и дворов с начала зимы. Если сложить весь снег, то наберется на целый поезд из 50 вагонов — и это еще не предел. Снег еще будет идти, обещают синоптики. У городских служб есть ровно 40 дней — до 10 марта, чтобы очистить город от снега.

Мэр отвечает: уборка снега, парки, дороги, школы и детсады
Мэр отвечает: уборка снега, парки, дороги, школы и детсады

Как новосибирцы могут помочь сделать дороги безопасными, парки удобными, а школы с детсадами - вместительными? Почему снегоотвалы превращаются в «египетские пирамиды» и как победить «золотой» снег с помощью снегоплавильных станций? Что предпринимается для того, чтобы избежать сильного паводка весной? Когда на Плющихинском жилмассиве появится дорога, школа и поликлиника? Как спасти Богдашку от вырубки деревьев и неправильной застройки? Мэр Новосибирска Анатолий Локоть лично ответил на животрепещущие вопросы от горожан в прямом эфире программы «Мэр отвечает» на радио «Городская волна» 27 января.

Александр Ложкин: в Новосибирске создадут фанзоны к Чемпионату мира по футболу
Александр Ложкин: в Новосибирске создадут фанзоны к Чемпионату мира по футболу

В Новосибирске начал работу проект «Городские приоритеты». Впервые на одной дискуссионной площадке соберутся общественники, эксперты и представители муниципалитета, чтобы обсудить приоритетные направления развития города. Темой первого обсуждения стали зеленые зоны. О первом опыте диалога, предложениях жителей по развитию легких города и о подготовке к Чемпионату мира по футболу рассказал советник мэра Александр Ложкин.

Общество 15599 материалов
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01.02.2017 18:17
Новосибирцы спасают от голода уток, зимующих на Шлюзе

«Спасем зимующих уток на Шлюзе» — экологическая акция с таким названием стартовала в Советском районе 1 февраля. Активисты-экологи начали сбор корма для пернатых, которые могут погибнуть от голода на «Утиной заводи».
01.02.2017 15:14 Первый спортзал для самбо откроется в новосибирской школе
01.02.2017 13:18 Стать опекуном в Новосибирске стало проще
01.02.2017 09:39 Шайба Санникова принесла «Сибири» победу над «Куньлунем»
Дом 7037 материалов
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01.02.2017 16:18
Снег с крыш в Новосибирске должны убрать до 10 марта

2,5 миллиона кубометров снега вывезли с новосибирских улиц и дворов с начала зимы. Если сложить весь снег, то наберется на целый поезд из 50 вагонов — и это еще не предел. Снег еще будет идти, обещают синоптики. У городских служб есть ровно 40 дней — до 10 марта, чтобы очистить город от снега.
01.02.2017 14:25 Расселение аварийного жилья обсудят в «Вечернем разговоре»
01.02.2017 13:43 Ветеранам объяснят, как получить компенсацию платежей за услуги ЖКХ
01.02.2017 10:48 Васюганские болота в Новосибирской области включат в состав заповедника
Транспорт 6271 материал
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01.02.2017 12:57
Новосибирцы обсудят, как сделать дороги лучше

В Новосибирске 2 февраля стартует дискуссионная площадка «Безопасные дороги» проекта «Городские приоритеты». Мэрия приглашает горожан обсудить вопросы строительства и ремонта дорог, обеспечения безопасности дорожного движения. Участие в дискуссии примет мэр Анатолий Локоть, сообщает пресс-центр мэрии.
01.02.2017 12:29 В Новосибирске создадут аналитическую группу по развитию общественного транспорта
01.02.2017 11:36 Новые способы оплаты проезда в общественном транспорте внедряют в Новосибирске
01.02.2017 10:21 Новосибирцы предлагают пускать трамваи отдельно от проезжей части
Культура 4603 материала
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01.02.2017 11:28
Вечное противостояние мужчин и женщин показали в «Красном факел»

На третьей сцене «Красного факела» — премьера. Спектакль «Борьба полов» актёрского товарищества «Понедельник» объединил пять рассказов Аркадия Аверченко. В качестве режиссера актёры второй раз пригласили Лаврентия Сорокина, ранее в кафе «Красного факела» он уже поставил спектакль «Арт».
01.02.2017 16:52 «Крыша» откроет свои двери для любителей ночного кино
01.02.2017 11:15 В Новосибирске предлагают оценить революцию 1917 года с научной точки зрения
31.01.2017 15:37 Музыканты выступят перед кошачьей элитой в Новосибирске
Образование 3690 материалов
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01.02.2017 17:04
В Новосибирских школах планируют открыть дополнительные первые классы

1 февраля начался приём детей в первые классы. До 30 июня подать документы в школу могут родители тех будущих первоклашек, кто зарегистрирован и проживает на закреплённой за школами и гимназиями территории. Мест хватит всем.
01.02.2017 11:57 В новой школе на Горском начались занятия
01.02.2017 11:21 Как записать ребенка в первый класс
31.01.2017 10:14 270 школьников решали примеры на слух в Новосибирске
Развитие города 7910 материалов
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01.02.2017 18:12
Застройщик и жители Богдашки договорились о месте высадки новых деревьев

Жители Богдашки определились с местом посадки сосен и елок взамен тех, что будут срублены в ходе строительства жилого комплекса на месте клуба «Отдых» и Дома спорта. На встрече с застройщиком 1 февраля жителям ул. Б.Хмельницкого удалось договориться о месте высадки пяти голубых елей и 11 сосен в сквере «Эдемский сад».
01.02.2017 17:17 Итоги Первомайки: расселение аварийных домов и снижение безработицы
01.02.2017 08:57 Александр Ложкин: в Новосибирске создадут фанзоны к Чемпионату мира по футболу
31.01.2017 16:11 Итоги Калининского района: прирост жилья и населения
Безопасность 9441 материал
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01.02.2017 17:51
Девять камер установят на аварийно-опасных участках в Новосибирске

Системы видеофиксации появятся на семи перекрестках и двух пешеходных переходах.
01.02.2017 17:19 Больше 50 кг наркотиков сожгли в Новосибирске
01.02.2017 16:29 Объявленная в розыск школьница гостила у знакомых
01.02.2017 16:17 Двое мужчин ограбили книжный магазин в Новосибирске
Власть 4495 материалов
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30.01.2017 17:13
Верховод покинул должность директора новосибирского технопарка

Об отставке Дмитрия Верховода губернатор объявил ещё осенью. Кресло руководителя новосибирского технопарка займёт экс-министр образования Владимир Никонов. Это решение резиденты технопарка приняли прохладно.
01.02.2017 10:38 Мэр отвечает: уборка снега, парки, дороги, школы и детсады
27.01.2017 19:53 Крытого рынка возле Плющихинского озера не будет
27.01.2017 18:12 В Новосибирске начали подыскивать жилье для сирот, не дожидаясь федеральных денег
все новости
Главные новости
Новосибирцы спасают от голода уток, зимующих на Шлюзе
Застройщик и жители Богдашки договорились о месте высадки новых деревьев
Девять камер установят на аварийно-опасных участках в Новосибирске
Больше 50 кг наркотиков сожгли в Новосибирске
Итоги Первомайки: расселение аварийных домов и снижение безработицы
В Новосибирских школах планируют открыть дополнительные первые классы
Объявленная в розыск школьница гостила у знакомых
Снег с крыш в Новосибирске должны убрать до 10 марта
Двое мужчин ограбили книжный магазин в Новосибирске
Первый спортзал для самбо откроется в новосибирской школе
Расселение аварийного жилья обсудят в «Вечернем разговоре»
Девочка-подросток пропала в Новосибирске
Ветеранам объяснят, как получить компенсацию платежей за услуги ЖКХ
Стать опекуном в Новосибирске стало проще
Должника по алиментам поймали на приеме у стоматолога
Новосибирцы обсудят, как сделать дороги лучше
В Новосибирске создадут аналитическую группу по развитию общественного транспорта
В новой школе на Горском начались занятия
Объявлена в розыск девушка, бросившая вещи на Октябрьском мосту
Новые способы оплаты проезда в общественном транспорте внедряют в Новосибирске
все новости
Вечерний разговор
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Расселение аварийного жилья обсудят в «Вечернем разговоре»

Ток-шоу «Вечерний разговор с Артемом Роговским» выйдет в эфир в четверг, 2 февраля, на радио «Городская волна» (101.4 FM). Гостем очередного выпуска радиопрограммы станет заместитель начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Денис Ковалев. 

Интервью
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Во что выльется новый ОДН для новосибирцев

Новосибирские собственники, которые внимательно контролируют свои расходы за услуги ЖКХ, замерли в ожидании январских платежек, чтобы понять, чем будет для них новая система платы за общедомовые нужды (ОДН)— благом или головной болью. Об этом рассказал исполнительный директор крупнейших управляющих компаний города «Дзержинец» и «МКС-Новосибирск» Иван Волков.

Опрос
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Новосибирцев приглашают поучаствовать в опросе: нужна ли пешеходная зона на улице Ленина

Горожанам предлагают решить, нужна ли им пешеходная зона на ул. Ленина. Экспресс-опрос проводится на муниципальном портале Новосибирска с 24 января по 14 февраля, сообщает пресс-центр мэрии. 

Туризм
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Туристическая навигация на английском языке появилась на улицах Новосибирска

Англоговорящие гости Новосибирска теперь без труда узнают, как пройти к оперному театру, синагоге, аллее бардов, в какой стороне автовокзал и Монумент Славы, поскольку на улицах нашего города появились информационные указатели на английском языке. 

Классный час
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Классный час: почему нельзя высаживать школьников из автобусов на мороз и что делать детям

В стране участились случаи, когда школьников, которые не могут оплатить проезд в транспорте, высаживают из автобусов. И это несмотря на то, что на улице может быть 25-30 градусов мороза. Правомерно это или нет? Какова ответственность перевозчика? Что делать ребенку в таких случаях?

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