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Год 100-летнего юбилея Октябрьской революции стартовал в Новосибирске митингом у памятника Ленину
Год 100-летнего юбилея Октябрьской революции стартовал в Новосибирске митингом у памятника Ленину

Митинг в память 93-ей годовщины кончины вождя мировой революции прошел в Новосибирске на площади Ленина 21 января. Мероприятие, собравшее под флагами КПРФ несколько сотен горожан, ознаменовало начало года празднования 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

Благоустройство набережной Оби начнут со строительства туалетов
Благоустройство набережной Оби начнут со строительства туалетов

Два общественных туалета планируют построить на Михайловской набережной, один – в ее начале, у парка «Городское начало», другой – в конце, в районе Речного вокзала. Строительство этих объектов станет одним из первых шагов благоустройства набережной по разработанной в Новосибирске концепции развития зеленых зон.

Афиша: куда сходить на выходных в Новосибирске
Афиша: куда сходить на выходных в Новосибирске

Карнавал собак в смешных костюмах, фотосессия с лисой и змеей, инстаграм для детей и лихой боевик «Три икса» с Вин Дизелем ждут новосибирцев в выходные 21 и 22 января. «Новосибирские новости» подготовили обзор для тех, кто не хочет сидеть дома и намерен интересно провести время.

Общество 15542 материала
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21.01.2017 11:16
700 женщин смогут бесплатно пройти ЭКО в Новосибирской области

Пять новосибирских частных клиник участвуют в федеральной программе по оказанию помощи бесплодным женщинам, мечтающим о детях. Медики в 2017 году планируют бесплатно провести процедуру ЭКО 700 жительницам региона.
21.01.2017 18:23 Новосибирцев приглашают на игры лихих 90-ых
20.01.2017 18:21 Кофе «русиано» продают в автомате в администрации Калининского района Новосибирска
20.01.2017 18:11 Афиша: куда сходить на выходных в Новосибирске
Дом 7008 материалов
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21.01.2017 12:31
25 улиц в Советском районе попали под угрозу паводка

В Советском районе определили 25 участков, где этой весной возможно подтопление талыми водами. Половина из них  улицы частного сектора. Поэтому уборке снега здесь уделяют особое внимание уже сейчас. Погрузчики расчищают улицы, а также сгружают снег, чтобы позже его вывезти из самых опасных зон.
20.01.2017 16:56 Новосибирцы узнают все об оплате коммунальных услуг
20.01.2017 16:09 Ветхий завет: юридические детали расселения аварийного жилья
20.01.2017 15:10 Новосибирские крыши проверят после трагедии в Бердске
Транспорт 6246 материалов
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21.01.2017 13:57
Автобусы, в которых удобно спать, появились в Новосибирске

Новые автобусы четвёртого ПАТП начали возить пассажиров до Барнаула. На днях предприятие запустит новый транспорт и до Казахстана. Люди, между тем, отмечают комфортабельность машин. В муниципалитете закупили семь новых автобусов. Во второй половине января придут еще 11.
20.01.2017 17:29 15 улиц Новосибирска избавят от снега в ночь на субботу
19.01.2017 17:19 Стали известны улицы Новосибирска, с которых уберут снег в ночь на 20 января
19.01.2017 17:03 Улицу Северную перекроют до 1 марта для ремонта канализации
Культура 4585 материалов
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20.01.2017 13:27
Владимир Лемешонок устроит «ужин с Пушкиным»

Творческий вечер приурочен к 180-летию со дня гибели Пушкина и стартует в кафе театра «Красный факел» 26 января, сообщает пресс-служба театра.
20.01.2017 08:55 Медный бак и стропила с гвоздями станут экспонатами выставки Музея города Новосибирска
19.01.2017 14:07 Новосибирцы расхватали билеты на концерт Владимира Спивакова
19.01.2017 12:00 Реставратор икон не советует протирать образа мокрыми тряпками
Образование 3677 материалов
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19.01.2017 16:49
Новосибирские школьники побывали на виртуальном космическом корабле

Ученики Аэрокосмического лицея имени Ю.В. Кондратюка приняли участие во Всероссийском слете «Гагаринская смена» в Сочи 18-22 декабря.
19.01.2017 15:11 Новосибирский школьник выпросил конструктор Lego у Дмитрия Медведева
19.01.2017 11:07 Новосибирские педагоги посоревнуются в профессиональном мастерстве
18.01.2017 17:49 Школьников Новосибирска зовут на таинственный квест о профессиях
Развитие города 7877 материалов
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21.01.2017 11:19
Итоги «Новосибирской недели»: ОСАГО онлайн, будущее парковок и новые экспонаты выставки музея города

Итоги прошедших семи дней — в информационно-аналитической программе Алексея Фазлеева «Новосибирская неделя». Основные темы.
20.01.2017 18:29 Благоустройство набережной Оби начнут со строительства туалетов
20.01.2017 14:10 Судьба Богдашки: жители готовы биться за каждую сосну
20.01.2017 12:37 Здание с кривым окном построили возле станции «Золотая нива» в Новосибирске
Безопасность 9396 материалов
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21.01.2017 19:34
Владелец обрушившегося конного клуба попросил прощения в суде

Предприниматель Игорь Воротников, арендовавший манеж для конного клуба «Аллюр», при обрушении которого погибли два человека, взят под домашний арест. В суде он заявил, что чуствует вину за произошедшее.
21.01.2017 14:43 Мужчина умер во время рыбалки в Новосибирске
21.01.2017 13:13 Подростки вынесли из квартиры пенсионерки холодильник с едой
20.01.2017 17:07 Мошенники собирают деньги для лечения ребенка в ожоговом центре в Новосибирске
Власть 4483 материала
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21.01.2017 17:16
Год 100-летнего юбилея Октябрьской революции стартовал в Новосибирске митингом у памятника Ленину

Митинг в память 93-ей годовщины кончины вождя мировой революции прошел в Новосибирске на площади Ленина 21 января. Мероприятие, собравшее под флагами КПРФ несколько сотен горожан, ознаменовало начало года празднования 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
20.01.2017 16:46 Мэр Локоть ответит на вопросы новосибирцев в прямом эфире 25 января
20.01.2017 09:37 Горожан призывают дать экспертную оценку постановлениями мэрии Новосибирска
18.01.2017 17:30 Семь интересных фактов из жизни Анатолия Локтя
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Главные новости
Владелец обрушившегося конного клуба попросил прощения в суде
Год 100-летнего юбилея Октябрьской революции стартовал в Новосибирске митингом у памятника Ленину
Мужчина умер во время рыбалки в Новосибирске
Автобусы, в которых удобно спать, появились в Новосибирске
Подростки вынесли из квартиры пенсионерки холодильник с едой
25 улиц в Советском районе попали под угрозу паводка
Итоги «Новосибирской недели»: ОСАГО онлайн, будущее парковок и новые экспонаты выставки музея города
700 женщин смогут бесплатно пройти ЭКО в Новосибирской области
Благоустройство набережной Оби начнут со строительства туалетов
Кофе «русиано» продают в автомате в администрации Калининского района Новосибирска
Афиша: куда сходить на выходных в Новосибирске
15 улиц Новосибирска избавят от снега в ночь на субботу
Новосибирские ученые опровергли происхождение озера Чеко от Тунгусского метеорита
Мошенники собирают деньги для лечения ребенка в ожоговом центре в Новосибирске
Новосибирцы узнают все об оплате коммунальных услуг
Новосибирцы выстраиваются в очередь за экзотическим фруктом c сомнительным вкусом
Новосибирцев просят не ходить по льду во время метели
Мэр Локоть ответит на вопросы новосибирцев в прямом эфире 25 января
Ветхий завет: юридические детали расселения аварийного жилья
Экс-сотрудник Толмачево получил срок за разбитый самолет «Аэрофлота»
все новости
Анонс
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Мэр Локоть ответит на вопросы новосибирцев в прямом эфире 25 января

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответит на вопросы горожан в программе «Мэр отвечает» в среду, 25 января, в 18-00 в прямом эфире радиостанции «Городская волна» (101,4 FM).

Строительство
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Судьба Богдашки: жители готовы биться за каждую сосну

Кинотеатр «Космос» снесут, ул. Б.Хмельницкого расширят до шести полос, срубив липовую аллею, бараки уберут с ул. Объединения, ул. Народную и Александра Невского соединит тоннель, реку вторую Ельцовку закроют в коллектор, а вдоль нее пустят скоростной трамвай – все эти с виду фантастические предложения заложены в проект планировки территории, прилегающей к парку «Сосновый бор». Как жители Богдашки обсуждали на публичных слушаниях 19 января судьбу своего района – в репортаже «Новосибирских новостей».

Дискуссия
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Медики в Новосибирске выступают за возвращение вытрезвителей

В Новосибирске необходимо вновь создать медицинские вытрезвители. Они должны стать элементами социальной инфраструктуры города, считает главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова. Об этом, в частности, шла речь в прямом эфире ток-шоу «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна» 19 января.

Гастроли
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Новосибирцы расхватали билеты на концерт Владимира Спивакова

Новосибирцы полностью раскупили билеты на концерт Владимира Спивакова и камерного оркестра «Виртуозы Москвы», который маэстро даст на Транссибирском арт-фестивале 26 марта, сообщает пресс-служба Новосибирской филармонии.

Потребительский рынок
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Кофе «русиано» продают в автомате в администрации Калининского района Новосибирска

Автомат, разливающий напиток под названием «русиано», появился в фойе Калининской районной администрации Новосибирска. Помимо привычных глазу эспрессо, капучино, мокко или кофе со сливками посетители администрации за весьма скромную сумму могут отведать нового напитка с патриотичным названием. 

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