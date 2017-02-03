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Куда сходить на выходных в Новосибирске
Куда сходить на выходных в Новосибирске

Выставка с фонариками под землей, бесплатные уроки танцев и космические приключения в честь дня рождения Планетария — «Новосибирские новости» выбрали восемь площадок, куда стоит сходить отдохнуть, просветиться, удивиться и запомнить на долгую память.

Как потратить дорожный миллиард, обсудили на дискуссионной площадке в Новосибирске
Как потратить дорожный миллиард, обсудили на дискуссионной площадке в Новосибирске

Строить и ремонтировать дороги в ближайшие 9 лет в Новосибирске, а точнее в Новосибирской агломерации, будут с помощью федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», в которую в виде пилотного включила наш регион Москва. Всего в проект, защищенный в Росавтодоре, вошли порядка шести десятков объектов дорожной отрасли. Все ли учли? На этот счет дали высказаться экспертам и общественникам на дискуссионной площадке по безопасным и качественным дорогам.

Новосибирцы стали больше ценить мэра Анатолия Локтя
Новосибирцы стали больше ценить мэра Анатолия Локтя

Более 60% горожан удовлетворены работой мэра Новосибирска. При этом уровень доверия к Анатолию Локтю превышает 67%. Это следует из результатов соцопроса, проведенного  областным правительством.

Общество 15619 материалов
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03.02.2017 16:44
Мэр Локоть соболезнует родным и близким актрисы Зои Булгаковой

Ушла из жизни известная новосибирская актриса, «человек-эпоха» Зоя Федоровна Булгакова. Ей было 102 года. Свои глубокие соболезнования родным и близким Зои Федоровны, коллективу театра «Глобус», всем новосибирцам – поклонникам театрального искусства выразил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сообщает пресс-центр мэрии.
03.02.2017 18:50 Куда сходить на выходных в Новосибирске
03.02.2017 14:25 Тайский бокс со множеством возможностей
03.02.2017 12:28 Болельщик поставил миллион на победу хоккейной «Сибири»
Дом 7047 материалов
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04.02.2017 09:59
Коммерсанты не хотят выезжать из аварийных домов в Новосибирске

В городе продолжают расселять аварийные дома. В некоторых из них находятся не только квартиры, но и магазины. Как рассчитывать компенсацию или какое жильё предоставить людям, понятно и чётко прописано в федеральной программе расселения. А вот ясность в вопрос с собственниками нежилых помещений законодатели не внесли. Какие решения нашли в Новосибирске, в сюжете «Новосибирских новостей».
03.02.2017 17:15 Уборка снега и расчистка каналов: Новосибирск готовится к паводку
03.02.2017 15:12 Мэрия защитит ветеранов от квартирных мошенников
03.02.2017 13:17 Горожан приглашают продегустировать булочки и печенье
Транспорт 6279 материалов
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04.02.2017 10:25
Вместе победим: мэрия, общественники и автомобилисты объединились против снега

О совместной борьбе со снегом договорились представители мэрии, общественники и автомобилисты. Сообща они решили, как сделать город лучше и чище. Положительный пример такого сотрудничества уже есть. Например, песок для противогололёдной смеси по настоянию городских активистов закупили другой, без примесей.
03.02.2017 16:25 Остановка «Школа №31» переименована в «Ул. Дунаевского»
03.02.2017 15:43 Какие дороги Новосибирска очистят от снега ночью 4 и 5 февраля
03.02.2017 12:58 Аэропорт Толмачево потратит на реконструкцию 2 млрд рублей
Культура 4612 материала
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03.02.2017 16:38
Театр «Глобус» ищет таланты среди зрителей

Самые одаренные новосибирцы выступят на одной сцене с профессиональными актерами.
03.02.2017 15:40 Легендарная актриса ТЮЗа умерла на 103-м году жизни
03.02.2017 13:02 Новосибирцев приглашают на музыкальный ретроквартирник
03.02.2017 12:11 О мечтах 16-летних девушек рассказали новосибирцам актёры Первого Театра
Образование 3694 материала
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03.02.2017 17:31
Ажиотаж с записью в школы пошел на спад в Ноовсибирске

Ажиотажа и очередей с подачей документов в первый класс больше нет. За первые дни приёма свои заявления отнесли в школы родители трех тысяч детей из ожидаемых 20 тысяч.

03.02.2017 11:23 Новосибирцы смогут задать вопросы о записи детей в первый класс
02.02.2017 17:45 «Тотальный диктант — 2017» пройдет 8 апреля
02.02.2017 16:45 Родители новосибирских выпускников напишут пробный ЕГЭ 7 февраля
Развитие города 7916 материалов
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03.02.2017 18:31
Как потратить дорожный миллиард, обсудили на дискуссионной площадке в Новосибирске

Строить и ремонтировать дороги в ближайшие 9 лет в Новосибирске, а точнее в Новосибирской агломерации, будут с помощью федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», в которую в виде пилотного включила наш регион Москва. Всего в проект, защищенный в Росавтодоре, вошли порядка шести десятков объектов дорожной отрасли. Все ли учли? На этот счет дали высказаться экспертам и общественникам на дискуссионной площадке по безопасным и качественным дорогам.
03.02.2017 11:46 Итоги Центрального округа: развитие промышленности и строительство жилья
03.02.2017 10:24 Новосибирские власти подписали соглашение о строительстве ледовой арены
02.02.2017 18:56 Итоги Советского района: лучшие в России школы
Безопасность 9449 материалов
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03.02.2017 17:40
Спасатели просят новосибирцев отменить прогулки из-за метели

Погода резко испортится на выходных в Новосибирске. Снегопады будут сопровождаться ветром и метелями. Сотрудники МЧС просят горожан не выходить из дома без необходимости.
03.02.2017 17:03 Депутата зарезали возле Обкомовских дач в Новосибирске
03.02.2017 13:34 Мужчины с гвоздодером ограбили ювелирный салон за 40 секунд
03.02.2017 11:32 «Человека-паука» сняли с карниза в Новосибирске
Власть 4496 материалов
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01.02.2017 10:38
Мэр отвечает: уборка снега, парки, дороги, школы и детсады

Как новосибирцы могут помочь сделать дороги безопасными, парки удобными, а школы с детсадами - вместительными? Почему снегоотвалы превращаются в «египетские пирамиды» и как победить «золотой» снег с помощью снегоплавильных станций? Что предпринимается для того, чтобы избежать сильного паводка весной? Когда на Плющихинском жилмассиве появится дорога, школа и поликлиника? Как спасти Богдашку от вырубки деревьев и неправильной застройки? Мэр Новосибирска Анатолий Локоть лично ответил на животрепещущие вопросы от горожан в прямом эфире программы «Мэр отвечает» на радио «Городская волна» 27 января.
03.02.2017 17:41 Новосибирцы стали больше ценить мэра Анатолия Локтя
30.01.2017 17:13 Верховод покинул должность директора новосибирского технопарка
27.01.2017 19:53 Крытого рынка возле Плющихинского озера не будет
все новости
Главные новости
Вместе победим: мэрия, общественники и автомобилисты объединились против снега
Коммерсанты не хотят выезжать из аварийных домов в Новосибирске
Куда сходить на выходных в Новосибирске
Как потратить дорожный миллиард, обсудили на дискуссионной площадке в Новосибирске
Новосибирцы стали больше ценить мэра Анатолия Локтя
Спасатели просят новосибирцев отменить прогулки из-за метели
Ажиотаж с записью в школы пошел на спад в Ноовсибирске
Уборка снега и расчистка каналов: Новосибирск готовится к паводку
Депутата зарезали возле Обкомовских дач в Новосибирске
Мэр Локоть соболезнует родным и близким актрисы Зои Булгаковой
Театр «Глобус» ищет таланты среди зрителей
Остановка «Школа №31» переименована в «Ул. Дунаевского»
Какие дороги Новосибирска очистят от снега ночью 4 и 5 февраля
Легендарная актриса ТЮЗа умерла на 103-м году жизни
Мэрия защитит ветеранов от квартирных мошенников
Тайский бокс со множеством возможностей
Мужчины с гвоздодером ограбили ювелирный салон за 40 секунд
Горожан приглашают продегустировать булочки и печенье
Аэропорт Толмачево потратит на реконструкцию 2 млрд рублей
Болельщик поставил миллион на победу хоккейной «Сибири»
все новости
Опрос
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Новосибирцев приглашают поучаствовать в опросе: нужна ли пешеходная зона на улице Ленина

Горожанам предлагают решить, нужна ли им пешеходная зона на ул. Ленина. Экспресс-опрос проводится на муниципальном портале Новосибирска с 24 января по 14 февраля, сообщает пресс-центр мэрии. 

Семья
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Огромная очередь выстроилась у центрального ЗАГСа в Новосибирске

Влюбленные новосибирцы, решившие связать себя узами Гименея, полночи простояли перед дверьми Дворца бракосочетания.

Общественность
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Проект памятника Ростиславу Шило отверг новосибирский худсовет

Памятник бывшему директору новосибирского зоопарка Ростиславу Шило появится в Новосибрске, похоже, не скоро. Представленные Художественному совету города эскизы скульптуры, посвященной бывшему директору зоопарка, не понравились экспертам, несмотря на то, что ранее их утвердила семья Ростислава Александровича. Проект будут дорабатывать.

Событие
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Первую платную автопарковку откроют в Новосибирске в конце апреля

Сдача и запуск первой в городе платной автоматизированной парковки запланирован на 24 апреля. Она появится на площади Гарина-Михайловского. Ранее предполагалось, что парковка будет рассчитана на 50 машиномест, однако проект позволил увеличить количество парковочных мест до 100. Плата за час стоянки, как планировалось ранее, на первоначальном этапе составит 20 рублей. В дальнейшем ее увеличат до 30-40 рублей в час.

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