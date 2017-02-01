Как новосибирцы могут помочь сделать дороги безопасными, парки удобными, а школы с детсадами - вместительными? Почему снегоотвалы превращаются в «египетские пирамиды» и как победить «золотой» снег с помощью снегоплавильных станций? Что предпринимается для того, чтобы избежать сильного паводка весной? Когда на Плющихинском жилмассиве появится дорога, школа и поликлиника? Как спасти Богдашку от вырубки деревьев и неправильной застройки? Мэр Новосибирска Анатолий Локоть лично ответил на животрепещущие вопросы от горожан в прямом эфире программы «Мэр отвечает» на радио «Городская волна» 27 января.