Плыть и пить: новосибирцы против плавучего кафе на набережной
Плыть и пить: новосибирцы против плавучего кафе на набережной
Переходи на зеленый: Анна Терешкова о новосибирских парках и скверах
Переходи на зеленый: Анна Терешкова о новосибирских парках и скверах
Уже на этой неделе в городе начнут работать дискуссионные площадки, где общественники, эксперты и представители муниципалитета устроят мозговой штурм и обмен мнениями. Темы дискуссий – приоритеты развития города: дороги, общественный транспорт, развитие социальной инфраструктуры и зеленые зоны. Именно последний приоритет обсудим в первую очередь. Чего ждут от дискуссионных площадок, поговорим с начальником департамента спорта, культуры и молодежной политики Анной Терешковой.
Снег в частном секторе Ленинского района убирают под контролем жителей
Снег в частном секторе Ленинского района убирают под контролем жителей
463 многоэтажки включили в программу капитального ремонта в 2017 году. Это на несколько десятков домов больше, чем в прошлом году, и почти на две сотни больше, чем в 2015-м. Обэтом рассказал начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Андрей Колмаков 25 января.
Под постоянный и публичный контроль обещают взять мэрия Новосибирска и областное правительство расходование денег, которое «Горводоканал» и «Сибэко» получит от повышения тарифов. С 1 июля 2017 года стоимость коммунальных услуг вырастет в среднем на 15%. Суммарно дополнительная выручка составит более 800 миллионов рублей. Это средства пустят на то, чтобы повысить надежность и безопасность водопроводных и тепловых сетей и оборудования.