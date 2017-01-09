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Мэр Локоть предложил предприятиям помочь городу с уборкой снега
Мэр Локоть предложил предприятиям помочь городу с уборкой снега

Работа по расчистке дорог и улиц в Новосибирске ведется круглосуточно, но мощностей все равно не хватает. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на совещании с руководителями профильных структурных организаций города в понедельник, 9 января. Глава города намерен обратиться к предприятиям и организациям с просьбой помочь коммунальным службам убрать снег с дорог.

В Новосибирске готовят к запуску вторую снегоплавильную станцию
В Новосибирске готовят к запуску вторую снегоплавильную станцию

Топить снег теперь будут и на левом берегу. На улице Широкой в тестовом режиме запущена еще одна снегоплавильная станция. Первая, работающая с декабря 2013 года, находится в Дзержинском районе Новосибирска.

Защитница прав потребителей: «Нетрезвые граждане предлагали попробовать пиво и убедиться, что оно кислое»
Защитница прав потребителей: «Нетрезвые граждане предлагали попробовать пиво и убедиться, что оно кислое»

Цикл фоторассказов о людях простых, но очень важных профессий, начатый в 2016 году, в наступившем 2017-м «Новосибирские новости» продолжают историей специалиста городского отдела по защите прав потребителей Ирины Кондратенко. Праздники прошли и, возможно, кому-то из новосибирцев нужно будет обменять или сдать обратно в магазин подарки, оказавшиеся некачественными. Фотокорреспондент Вера Сальницкая узнала, как правильно это сделать, заодно поняв, что тех, кто защищает права покупателей и клиентов, можно назвать людьми, которые никогда не смеются.

Общество 15466 материалов
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09.01.2017 17:59
Какие услуги и пошлины подорожали с 1 января в Новосибирске

С 1 января вступило в силу несколько новых законов. Теперь болеть стало невыгодно. Для оплаты больничного установили новую формулу – среднюю зарплату будут начислять только при стаже от 15 лет. Кроме того, с этого года начнут выписывать электронные больничные листы.
09.01.2017 16:30 Голодных косуль спасают в Кудряшовском бору под Новосибирском
09.01.2017 12:17 Новосибирский дельфинарий закрылся до февраля
09.01.2017 12:01 Погода на первой рабочей неделе в Новосибирске поменяется несколько раз
Дом 6979 материалов
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07.01.2017 14:07
В аварийно отключенные дома Новосибирска вернулось тепло

Коммунальную аварию на ул. Полякова удалось устранить за шесть с половиной часов, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области 7 января.
06.01.2017 20:42 Кто и где убирает снег в Новосибирске – разбираем зоны ответственности
06.01.2017 15:57 Спасатели согревают новосибирцев горячим чаем на полевых кухнях
30.12.2016 16:28 Итоги строительства: жилье для себя и расселение аварийных домов
Транспорт 6217 материалов
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09.01.2017 15:30
Рейс из Новосибирска отменили из-за сильного снегопада в Стамбуле

Согласно онлайн-табло аэропорта Толмачево, самолет авиакомпании Turkish Airlines должен был вылететь из Новосибирска в Стамбул в 8:35 в понедельник  9 января. Но в связи с сильным снегопадом в аэропорту прилета рейс был отменен.
09.01.2017 11:07 Кондуктор сбежала из автобуса №120 в Новосибирске
03.01.2017 11:59 Трамвай №13 вытащил с путей застрявший автомобиль
02.01.2017 12:42 Движение по трассам Новосибирской области, приостановленное из-за метели, снова открыто
Культура 4555 материалов
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08.01.2017 12:29
Рождественский спектакль «Вертеп» собрал невиданный аншлаг в театре La Pushkin

Вечером 7 января в Сарай искусств, что в Центральном парке Новосибирска, пришло не менее сотни зрителей. Все они желали увидеть рождественское чудо в спектакле «Вертеп». Такого «переаншлага» не ожидал никто. Несмотря на внезапную массовость, все зрители успешно разместились в зале, для тех, кто сидел на полу, нашлись мягкие подушки.
06.01.2017 15:39 Первый в мире бизнес-концерт покажут в Новосибирске
06.01.2017 11:52 Искусство жить в Новосибирске: дайджест всех передач за 2016 год
05.01.2017 13:08 Неизвестную кинохронику о новогоднем Новосибирске бесплатно покажут в «Синеме» 5 января
Образование 3663 материала
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09.01.2017 18:04
Детей из многодетных семей Новосибирска лишат матпомощи при поступлении в иногородний вуз

С 1 января 2017 года детям из многодетных семей Новосибирской области, поступающим в вузы городов, расположенных за пределами региона, не положена единовременная материальная помощь. В декабре региональное правительство изменило порядок предоставления финансовой поддержки многодетным семьям.
09.01.2017 17:26 Скончался легендарный ректор НГУ
30.12.2016 16:33 Итоги 2016 года: детские сады и школы
30.12.2016 15:19 Межрегиональная олимпиада школьников пройдет в Новосибирске
Развитие города 7859 материалов
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05.01.2017 12:54
Итоги 2016 года в Новосибирске: обновление парков и скверов

Подводя итоги 2016 года снежной зимой, вспоминаем лето и наслаждаемся зеленью, о которой многие уже скучают. Сюжет программы «Новосибирская неделя» о том, как за год преобразились парки и скверы, какое будущее ждет любимые места отдыха новосибирцев.
09.01.2017 18:18 В Новосибирске готовят к запуску вторую снегоплавильную станцию
09.01.2017 09:18 Открытый бюджет Новосибирска — лучшие работы. Саббина Щудло
08.01.2017 13:08 «Вечерний разговор»: дайджест всех передач за 2016 год
Безопасность 9336 материалов
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09.01.2017 15:36
Мужчина пострадал при пожаре в кондитерском цехе в Новосибирске

Склад с печеньем загорелся утром в воскресенье в Калининском районе. 47-летний мужчина попал в реанимацию.
09.01.2017 13:11 Подростка насильно постригли на улице в Новосибирске
09.01.2017 11:56 Ледовую переправу закрыли из-за теплой погоды в Новосибирской области
09.01.2017 11:45 Мэр Локоть поручил проверить все канализационные люки в городе
Власть 4475 материалов
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08.01.2017 12:44
Открытый бюджет Новосибирска — лучшие работы. Роман Бромник

«Новосибирские новости» публикуют лучшие работы конкурса «Открытый бюджет Новосибирска». Активные горожане попытались объяснить главный финансовый документ мегаполиса простыми словами, а точнее, визуальными заметками, схемами и анимацией. Что из этого получилось, смотрите в нашей подборке.
09.01.2017 18:36 Мэр Локоть предложил предприятиям помочь городу с уборкой снега
07.01.2017 11:48 Открытый бюджет Новосибирска — лучшие работы. Екатерина Макарова
06.01.2017 12:17 Открытый бюджет Новосибирска — лучшие работы. Мария Русанова и Юлия Пашнина
все новости
Главные новости
Мэр Локоть предложил предприятиям помочь городу с уборкой снега
В Новосибирске готовят к запуску вторую снегоплавильную станцию
Детей из многодетных семей Новосибирска лишат матпомощи при поступлении в иногородний вуз
Какие услуги и пошлины подорожали с 1 января в Новосибирске
Скончался легендарный ректор НГУ
Голодных косуль спасают в Кудряшовском бору под Новосибирском
Мужчина пострадал при пожаре в кондитерском цехе в Новосибирске
Рейс из Новосибирска отменили из-за сильного снегопада в Стамбуле
Подростка насильно постригли на улице в Новосибирске
Новосибирский дельфинарий закрылся до февраля
Погода на первой рабочей неделе в Новосибирске поменяется несколько раз
Ледовую переправу закрыли из-за теплой погоды в Новосибирской области
Мэр Локоть поручил проверить все канализационные люки в городе
Кондуктор сбежала из автобуса №120 в Новосибирске
«Эстафета патриотизма поколений»: январь 1942 года
Мальчик застрял в бассейне новосибирского аквапарка
Защитница прав потребителей: «Нетрезвые граждане предлагали попробовать пиво и убедиться, что оно кислое»
Открытый бюджет Новосибирска — лучшие работы. Саббина Щудло
Город-кабинет: Вашингтон глазами новосибирского журналиста
Фигура славянского бога Велеса завоевала Гран-при фестиваля снежной скульптуры в Новосибирске
все новости
Новосибирск в цифрах
media242655.JPG
Итоги 2016 года в Новосибирске: обновление парков и скверов

Подводя итоги 2016 года снежной зимой, вспоминаем лето и наслаждаемся зеленью, о которой многие уже скучают. Сюжет программы «Новосибирская неделя» о том, как за год преобразились парки и скверы, какое будущее ждет любимые места отдыха новосибирцев.

Проекты планировки
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Новый Дом спорта на Богдашке: первые эскизы и мнения архитекторов

После сноса Дома спорта на ул. Богдана Хмельницкого мэрия Новосибирска поручила проектирование нового спортивного объекта на месте снесенного компании «СИАСК». Авторы проекта учли все требования городской администрации и 22 декабря представили на суд президиума градостроительного совета мэрии эскизный проект. Уже известно местоположение нового объекта, его начинка и планировки, под вопросом остаются лишь сроки строительства. Проектировщики и архитекторы рассказали все о том, каким будет новый Дом спорта.

Бюджет
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Открытый бюджет Новосибирска — лучшие работы. Саббина Щудло

«Новосибирские новости» публикуют лучшие работы конкурса «Открытый бюджет Новосибирска». Активные горожане попытались объяснить главный финансовый документ мегаполиса простыми словами, а точнее, визуальными заметками, схемами и анимацией. Что из этого получилось, смотрите в нашей подборке.

Музыка
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Искусство жить в Новосибирске: дайджест всех передач за 2016 год

В 2016 году на радио «Городская волна» (101,4 FM) была запущена программа «Искусство жить в Новосибирске». В течение 13 передач легендарный художественный руководитель Новосибирской государственной филармонии Владимир Калужский совершал радиопрогулки по улицам нашего города. 

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