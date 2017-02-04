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Вырубка берез в Советском районе разделила жителей на два лагеря
Вырубка берез в Советском районе разделила жителей на два лагеря

Волна возмущения поднялась в Советском районе Новосибирска после того, как на одном из участков было вырублено несколько десятков берез. У небольшой речки местные жители мечтали сделать парк, а застройщик в этом месте собирается возводить многоквартирный дом и утверждает, что деревья срубили законно. В ситуации разбирались «Новосибирские новости».

Как потратить дорожный миллиард, обсудили на дискуссионной площадке в Новосибирске
Как потратить дорожный миллиард, обсудили на дискуссионной площадке в Новосибирске

Строить и ремонтировать дороги в ближайшие 9 лет в Новосибирске, а точнее в Новосибирской агломерации, будут с помощью федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», в которую в виде пилотного включила наш регион Москва. Всего в проект, защищенный в Росавтодоре, вошли порядка шести десятков объектов дорожной отрасли. Все ли учли? На этот счет дали высказаться экспертам и общественникам на дискуссионной площадке по безопасным и качественным дорогам.

Уборка снега и расчистка каналов: Новосибирск готовится к паводку
Уборка снега и расчистка каналов: Новосибирск готовится к паводку

Новосибирские коммунальщики продолжают готовиться к весеннему половодью. Особое внимание городские службы уделяют вывозу снега и расчистке водоотводных каналов в частном секторе. Как городские службы справляются со снегом? 

Общество 15619 материалов
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05.02.2017 12:20
Матч «Сибиряк» – «Тюмень»: принципиальная победа

В Новосибирске завершилась вторая игра 14-го тура чемпионата России по мини-футболу между командами «Сибиряк» и «Тюмень» в пятницу, 3 февраля. Это противостояние стало принципиальным после скандала в прошлом сезоне. Тогда тюменцы отказались закончить матч. Кстати, 2 февраля победу также одержал «Сибиряк».
03.02.2017 18:50 Куда сходить на выходных в Новосибирске
03.02.2017 14:25 Тайский бокс со множеством возможностей
03.02.2017 12:28 Болельщик поставил миллион на победу хоккейной «Сибири»
Дом 7048 материалов
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04.02.2017 14:21
Почти на 2% выросли цены на строящееся жилье в Новосибирске за январь

Существенную динамику показали средние цены на новостройки в январе наступившего года. Рост составил на 1,72% до уровня 55,45 тыс.руб. за 1 кв. м общей площади. Больше других подорожали двухкомнатные квартиры.
04.02.2017 09:59 Коммерсанты не хотят выезжать из аварийных домов в Новосибирске
03.02.2017 17:15 Уборка снега и расчистка каналов: Новосибирск готовится к паводку
03.02.2017 15:12 Мэрия защитит ветеранов от квартирных мошенников
Транспорт 6279 материалов
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04.02.2017 10:25
Вместе победим: мэрия и автомобилисты объединились против снега

О совместной борьбе со снегом договорились представители мэрии, общественники и автомобилисты. Сообща они решили, как сделать город лучше и чище. Положительный пример такого сотрудничества уже есть. Например, песок для противогололёдной смеси по настоянию городских активистов закупили другой, без примесей.
03.02.2017 16:25 Остановка «Школа №31» переименована в «Ул. Дунаевского»
03.02.2017 15:43 Какие дороги Новосибирска очистят от снега ночью 4 и 5 февраля
03.02.2017 12:58 Аэропорт Толмачево потратит на реконструкцию 2 млрд рублей
Культура 4614 материала
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05.02.2017 15:11
Школьники посоревнуются в массовости посещения концертов Транссибирского арт-фестиваля

Четвертый Транссибирский арт-фестиваль пройдет в этом году в Новосибирске с 15 марта по 3 апреля. Его участниками станут 50 солистов, 15 коллективов и 12 дирижеров, известных за рубежом, но малознакомых российским меломанам.
05.02.2017 11:14 «Дверь в мировую музыкальную культуру»: Транссибирский арт-фестиваль в Новосибирске
03.02.2017 16:38 Театр «Глобус» ищет таланты среди зрителей
03.02.2017 15:40 Легендарная актриса ТЮЗа умерла на 103-м году жизни
Образование 3694 материала
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03.02.2017 17:31
Ажиотаж с записью в школы пошел на спад

Ажиотажа и очередей с подачей документов в первый класс новосибирских школ больше нет. За первые дни приёма свои заявления отнесли в школы родители 3 тысяч детей из ожидаемых 20 тысяч.
03.02.2017 11:23 Новосибирцы смогут задать вопросы о записи детей в первый класс
02.02.2017 17:45 «Тотальный диктант — 2017» пройдет 8 апреля
02.02.2017 16:45 Родители новосибирских выпускников напишут пробный ЕГЭ 7 февраля
Развитие города 7918 материалов
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04.02.2017 11:50
Итоги «Новосибирской недели»: обмен путевок в детские сады, потоп на Лазурной и юбилей мэрии

Итоги прошедших семи дней — в информационно-аналитической программе Алексея Фазлеева «Новосибирская неделя». Основные темы.
04.02.2017 10:50 Вырубка берез в Советском районе разделила жителей на два лагеря
03.02.2017 18:31 Как потратить дорожный миллиард, обсудили на дискуссионной площадке в Новосибирске
03.02.2017 11:46 Итоги Центрального округа: развитие промышленности и строительство жилья
Безопасность 9455 материалов
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05.02.2017 12:45
«Тойота» протаранила скорую помощь в Новосибирске

Неотложка ехала с включенными маячками и сиреной, когда на перекрестке напротив ТЦ «Мега» в неё врезалась Toyota Corolla Spacio, сообщает группа «АСТ-54» «ВКонтакте» 3 февраля.
05.02.2017 11:40 Два молодых повара не смогли ограбить 50-летнюю женщину
05.02.2017 10:44 Четыре человека пострадало в ДТП у Димитровского моста
04.02.2017 12:34 Поймали на живца: браконьеров с 200-килограммовым уловом задержали на Обском море
Власть 4497 материалов
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03.02.2017 17:41
Новосибирцы стали больше ценить мэра Анатолия Локтя

Более 60% горожан удовлетворены работой мэра Новосибирска. При этом уровень доверия к Анатолию Локтю превышает 67%. Это следует из результатов соцопроса, проведенного  областным правительством.
03.02.2017 16:44 Мэр Локоть соболезнует родным и близким актрисы Зои Булгаковой
01.02.2017 10:38 Мэр отвечает: уборка снега, парки, дороги, школы и детсады
30.01.2017 17:13 Верховод покинул должность директора новосибирского технопарка
все новости
Главные новости
Школьники посоревнуются в массовости посещения концертов Транссибирского арт-фестиваля
«Тойота» протаранила скорую помощь в Новосибирске
Матч «Сибиряк» – «Тюмень»: принципиальная победа
Два молодых повара не смогли ограбить 50-летнюю женщину
«Дверь в мировую музыкальную культуру»: Транссибирский арт-фестиваль в Новосибирске
Четыре человека пострадало в ДТП у Димитровского моста
Почти на 2% выросли цены на строящееся жилье в Новосибирске за январь
Поймали на живца: браконьеров с 200-килограммовым уловом задержали на Обском море
Летевшего из Вьетнама неадекватного пассажира сняли с самолета в Новосибирске
Итоги «Новосибирской недели»: обмен путевок в детские сады, потоп на Лазурной и юбилей мэрии
Гид из Новосибирска помог спасти иранскую альпинистку на Эльбрусе
Вырубка берез в Советском районе разделила жителей на два лагеря
Вместе победим: мэрия и автомобилисты объединились против снега
Коммерсанты не хотят выезжать из аварийных домов в Новосибирске
Куда сходить на выходных в Новосибирске
Как потратить дорожный миллиард, обсудили на дискуссионной площадке в Новосибирске
Новосибирцы стали больше ценить мэра Анатолия Локтя
Спасатели просят новосибирцев отменить прогулки из-за метели
Ажиотаж с записью в школы пошел на спад
Уборка снега и расчистка каналов: Новосибирск готовится к паводку
все новости
Опрос
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Новосибирцев приглашают поучаствовать в опросе: нужна ли пешеходная зона на улице Ленина

Горожанам предлагают решить, нужна ли им пешеходная зона на ул. Ленина. Экспресс-опрос проводится на муниципальном портале Новосибирска с 24 января по 14 февраля, сообщает пресс-центр мэрии. 

Семья
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Огромная очередь выстроилась у центрального ЗАГСа в Новосибирске

Влюбленные новосибирцы, решившие связать себя узами Гименея, полночи простояли перед дверьми Дворца бракосочетания.

Общественность
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Вместе победим: мэрия и автомобилисты объединились против снега

О совместной борьбе со снегом договорились представители мэрии, общественники и автомобилисты. Сообща они решили, как сделать город лучше и чище. Положительный пример такого сотрудничества уже есть. Например, песок для противогололёдной смеси по настоянию городских активистов закупили другой, без примесей.

Событие
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Первую платную автопарковку откроют в Новосибирске в конце апреля

Сдача и запуск первой в городе платной автоматизированной парковки запланирован на 24 апреля. Она появится на площади Гарина-Михайловского. Ранее предполагалось, что парковка будет рассчитана на 50 машиномест, однако проект позволил увеличить количество парковочных мест до 100. Плата за час стоянки, как планировалось ранее, на первоначальном этапе составит 20 рублей. В дальнейшем ее увеличат до 30-40 рублей в час.

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