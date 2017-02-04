Вырубка берез в Советском районе разделила жителей на два лагеря
Вырубка берез в Советском районе разделила жителей на два лагеря
Волна возмущения поднялась в Советском районе Новосибирска после того, как на одном из участков было вырублено несколько десятков берез. У небольшой речки местные жители мечтали сделать парк, а застройщик в этом месте собирается возводить многоквартирный дом и утверждает, что деревья срубили законно. В ситуации разбирались «Новосибирские новости».
Как потратить дорожный миллиард, обсудили на дискуссионной площадке в Новосибирске
Как потратить дорожный миллиард, обсудили на дискуссионной площадке в Новосибирске
Строить и ремонтировать дороги в ближайшие 9 лет в Новосибирске, а точнее в Новосибирской агломерации, будут с помощью федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», в которую в виде пилотного включила наш регион Москва. Всего в проект, защищенный в Росавтодоре, вошли порядка шести десятков объектов дорожной отрасли. Все ли учли? На этот счет дали высказаться экспертам и общественникам на дискуссионной площадке по безопасным и качественным дорогам.
Уборка снега и расчистка каналов: Новосибирск готовится к паводку
Уборка снега и расчистка каналов: Новосибирск готовится к паводку
В Новосибирске завершилась вторая игра 14-го тура чемпионата России по мини-футболу между командами «Сибиряк» и «Тюмень» в пятницу, 3 февраля. Это противостояние стало принципиальным после скандала в прошлом сезоне. Тогда тюменцы отказались закончить матч. Кстати, 2 февраля победу также одержал «Сибиряк».
О совместной борьбе со снегом договорились представители мэрии, общественники и автомобилисты. Сообща они решили, как сделать город лучше и чище. Положительный пример такого сотрудничества уже есть. Например, песок для противогололёдной смеси по настоянию городских активистов закупили другой, без примесей.
О совместной борьбе со снегом договорились представители мэрии, общественники и автомобилисты. Сообща они решили, как сделать город лучше и чище. Положительный пример такого сотрудничества уже есть. Например, песок для противогололёдной смеси по настоянию городских активистов закупили другой, без примесей.
Сдача и запуск первой в городе платной автоматизированной парковки запланирован на 24 апреля. Она появится на площади Гарина-Михайловского. Ранее предполагалось, что парковка будет рассчитана на 50 машиномест, однако проект позволил увеличить количество парковочных мест до 100. Плата за час стоянки, как планировалось ранее, на первоначальном этапе составит 20 рублей. В дальнейшем ее увеличат до 30-40 рублей в час.