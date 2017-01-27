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Новое лекарство от гриппа нашли ученые новосибирского Ботанического сада
Новое лекарство от гриппа нашли ученые новосибирского Ботанического сада

Лекарство от птичьего гриппа разработали специалисты Ботанического сада и научного центра «Вектор». Препарат борется с вирусом эффективнее, чем аналоги. Это показали эксперименты на лабораторных животных. Научное открытие удалось сделать после вмешательства в ДНК одного из растений богатой коллекции Ботанического сада.

Итоги «Новосибирской недели»: городские приоритеты, штраф за нарушение тишины и пятилетний математик
Итоги «Новосибирской недели»: городские приоритеты, штраф за нарушение тишины и пятилетний математик

Итоги прошедших семи дней — в информационно-аналитической программе Алексея Фазлеева «Новосибирская неделя». Основные темы.

Водителей самосвалов будут штрафовать за шумный вывоз снега в Новосибирске
Водителей самосвалов будут штрафовать за шумный вывоз снега в Новосибирске

Жители многоэтажки жалуются на постоянный шум со снегоплавильной станции и просят её закрыть. Но сделать это в принципе невозможно. В таком случае вывозить снег с улиц города попросту будет некуда. В управлении благоустройства города нашли простое решение этой проблемы.

Общество 15584 материала
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29.01.2017 14:06
Сергей Жуков не оплатил проезд в трамвае №13 в Новосибирске

Новосибирский фотограф Владимир Сараев готовит дизайн обложки нового альбома группы «Руки вверх». По задумке фотографа, Сергей Жуков проехал зайцем на «несчастливом» новосибирском трамвае №13.
29.01.2017 14:12 Новое лекарство от гриппа нашли ученые новосибирского Ботанического сада
28.01.2017 16:43 «Сибирь» разгромила «Ладу» со счётом 1:3
28.01.2017 12:36 211 млрд рублей потратили новосибирцы на еду за год
Дом 7027 материалов
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29.01.2017 12:20
Аварийные дома в Новосибирске продолжат расселять по новой программе

Жители дома № 160 на улице Грибоедова рады, что их дом признали аварийным, и ждут переезда. Куда — не важно, лишь бы стены не трещали, а рядом была школа и детский садик. И шанс отпраздновать новоселье есть. В городе в этом году разработают новую программу расселения ветхого и аварийного жилья. Кроме того, привлекают застройщиков. Они получают участок земли под новостройки и помогают муниципалитету приобрести квартиры для жителей бараков.
29.01.2017 10:51 «Хелфферы» новосибирского производства помогут убирать город круглый год
27.01.2017 15:19 Новосибирцы узнают все об оплате общего имущества в многоквартирном доме
27.01.2017 15:13 Новосибирцам расскажут о компенсации за коммунальные услуги
Транспорт 6261 материал
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27.01.2017 16:16
Время уговоров закончилось – в Новосибирске взялись за «воспитание» перевозчиков

Муниципалитет всерьез взялся за воспитание коммерческих перевозчиков и не намерен никому давать послаблений. Об этом 27 января рассказали в Управлении пассажирскими перевозками, подведя итоги ушедшего года и наметив основные направления на 2017-ый год. Мероприятие прошло в широком кругу, объединив руководителей абсолютного большинства транспортных компаний Новосибирска.
27.01.2017 17:43 Названы улицы Новосибирска, с которых вывезут снег в ночь на субботу
27.01.2017 10:54 Улицу Большевистскую сузят до 19 марта для строительства водопровода
27.01.2017 09:34 Видео с дрифтующим самолетом в Толмачево разошлось по соцсетям
Культура 4596 материалов
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28.01.2017 16:20
Шедевры «демократичного» жанра живописи покажут новосибирцам

Русский офорт можно увидеть в залах Городского центра искусств. На выставке с показательным названием «Искусство черное и белое» представлена графика из коллекции художников Евгения и Марины Назимко.
27.01.2017 17:41 Фабрика «Синар» предоставила одежду для фильма «Притяжение»
27.01.2017 15:07 Китайские студенты НГУ лепят пельмени в канун Нового года
26.01.2017 19:01 Самодеятельных поэтов Новосибирска приглашают к «свободному микрофону»
Образование 3686 материалов
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27.01.2017 10:20
Старейший педагог Новосибирска отметила 100-летие

100 лет живи, 100 лет учись. Самый почетный педагог Новосибирска, Лидия Григорьевна Латкина, принимает поздравления с юбилеем. 26 января ей исполнилось ровно 100 лет. Родственники, ученики и представители многочисленного школьного сообщества собрались поздравить ветерана педагогического труда в городском Доме учителя.
26.01.2017 18:45 Обмен путевками в детсады заработал на Муниципальном портале Новосибирска
26.01.2017 11:15 Слабослышащие дети следят за строительством новой школы-интерната
26.01.2017 10:16 Победители ферзей прорвутся в Сочи
Развитие города 7902 материала
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27.01.2017 18:37
Жители Богдашки получат по шесть елок и сосен за каждое срубленное дерево

В начале февраля в Новосибирске пройдет очередная встреча общественников и строителей. Сообща они решают, какой будет улица Богдана Хмельницкого. Конфликтующие стороны сели за стол переговоров. Пока они не договорятся — вырубки деревьев под строительство не будет.
28.01.2017 11:43 Итоги «Новосибирской недели»: городские приоритеты, штраф за нарушение тишины и пятилетний математик
27.01.2017 17:13 Зеленая политика: в Новосибирске начинается парковая революция
27.01.2017 12:28 Начинающие бизнесмены разгонят свои идеи в бизнес-ускорителе
Безопасность 9425 материалов
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29.01.2017 13:47
Мужчина уснул с сигаретой в Дзержинском районе Новосибирска

В одной из квартир на втором этаже дома № 16 на улице Адриена Лежена произошло пожар. Виновником ЧП стал нетрезвый мужчина, уснувший с непотушенной сигаретой, от которой загорелся диван. Оперативно прибывшие пожарные, врачи и полицейские спасли мужчину из огня и оказали необходимую помощь.
28.01.2017 12:55 Дети чудом спаслись от обрушившегося потолка в Ленинском районе Новосибирска
28.01.2017 12:21 Умные приборы предупредят владельцев о пожаре, отправив сообщение на телефон
27.01.2017 17:02 Трое новосибирцев отправились в колонию за контрабанду оптических преобразователей
Власть 4493 материала
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27.01.2017 19:53
Крытого рынка возле Плющихинского озера не будет

Территория вокруг озера на Плющихинском микрорайоне была и остается рекреационной зоной, никаких торговых объектов строить там не предполагается. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопрос обеспокоенного радиослушателя в прямом эфире программы «Мэр отвечает» на радио «Городская волна» 27 января.
27.01.2017 18:12 В Новосибирске начали подыскивать жилье для сирот, не дожидаясь федеральных денег
27.01.2017 11:51 Мэр Новосибирска вместе с горожанами вспоминает день освобождения Ленинграда от фашистской блокады
26.01.2017 13:12 В Новосибирске началась подготовка к празднованию столетия революции 1917 года
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Главные новости
Новое лекарство от гриппа нашли ученые новосибирского Ботанического сада
Сергей Жуков не оплатил проезд в трамвае №13 в Новосибирске
Мужчина уснул с сигаретой в Дзержинском районе Новосибирска
Аварийные дома в Новосибирске продолжат расселять по новой программе
«Хелфферы» новосибирского производства помогут убирать город круглый год
«Сибирь» разгромила «Ладу» со счётом 1:3
Шедевры «демократичного» жанра живописи покажут новосибирцам
Дети чудом спаслись от обрушившегося потолка в Ленинском районе Новосибирска
211 млрд рублей потратили новосибирцы на еду за год
Умные приборы предупредят владельцев о пожаре, отправив сообщение на телефон
Итоги «Новосибирской недели»: городские приоритеты, штраф за нарушение тишины и пятилетний математик
Крытого рынка возле Плющихинского озера не будет
Жители Богдашки получат по шесть елок и сосен за каждое срубленное дерево
В Новосибирске начали подыскивать жилье для сирот, не дожидаясь федеральных денег
Афиша Новосибирска: шоу двойников, цирк с медведями и пришельцы Бондарчука
Фабрика «Синар» предоставила одежду для фильма «Притяжение»
Новосибирцы отправили в осажденный Ленинград эшелон кошек
Зеленая политика: в Новосибирске начинается парковая революция
Трое новосибирцев отправились в колонию за контрабанду оптических преобразователей
Время уговоров закончилось – в Новосибирске взялись за «воспитание» перевозчиков
все новости
Проекты планировки
IMG_4619_cr(2).jpg
Крытого рынка возле Плющихинского озера не будет

Территория вокруг озера на Плющихинском микрорайоне была и остается рекреационной зоной, никаких торговых объектов строить там не предполагается. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопрос обеспокоенного радиослушателя в прямом эфире программы «Мэр отвечает» на радио «Городская волна» 27 января.

Курьезы
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Видео с дрифтующим самолетом в Толмачево разошлось по соцсетям

Самолет авиакомпании S7 развернуло на рулежной дорожке воздушной гавани Новосибирска из-за гололеда. Видео дрифтующего авиалайнера набирает лайки в соцсетях.

Тарифы
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Тариф для маршрутов с пересадками может появиться в Новосибирске

Сетевой тариф, когда можно будет пользоваться сразу двумя или тремя видами транспорта и платить при этом меньше, намерены внедрить в Новосибирске на общественном транспорте. Пилотный проект стартует уже в этом году. Отрабатывать плюсы и минусы будут на популярном у горожан троллейбусном маршруте.

Земля и имущество
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Плыть и пить: новосибирцы против плавучего кафе на набережной

Новость о кафе на воде, которое планируют строить на Михайловской набережной возле плавучих фонтанов, вызвала негодование мэрии и горожан. «Новосибирские новости» выясняли, почему общественность настроена против и кто вообще разрешил строить объект. 

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