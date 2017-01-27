Жители дома № 160 на улице Грибоедова рады, что их дом признали аварийным, и ждут переезда. Куда — не важно, лишь бы стены не трещали, а рядом была школа и детский садик. И шанс отпраздновать новоселье есть. В городе в этом году разработают новую программу расселения ветхого и аварийного жилья. Кроме того, привлекают застройщиков. Они получают участок земли под новостройки и помогают муниципалитету приобрести квартиры для жителей бараков.