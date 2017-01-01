Главная
Общество
Дом
Транспорт
Культура
Образование
Развитие города
Безопасность
Власть
Видео
8C5A1859(1).jpg

Афиша праздничных выходных: куда сходить и что посмотреть
Афиша праздничных выходных: куда сходить и что посмотреть

На длинных новогодних каникулах развлекаться можно будет хоть каждый день. Новосибирцев ждет гигантский хоккей, фестиваль снежных баб и спортивные старты на снегу. Все самое интересное – в обзоре «Новосибирских новостей» 

Дворец русалки и огромная рыба: ледовый городок-2017 в Новосибирске
Дворец русалки и огромная рыба: ледовый городок-2017 в Новосибирске

Ледовый городок с катком, аттракционами, пунктами обогрева и теплыми кафе на Михайловской набережной в этом году оформлен в морском стиле. Изо льда здесь построены корабли, замки, горки и морские обитатели. «Новосибирские новости» прогулялись по городку и оценили его красоту и экстремальность.

Мэр Анатолий Локоть поздравляет новосибирцев с Новым годом-2017
Мэр Анатолий Локоть поздравляет новосибирцев с Новым годом-2017

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот добрый, семейный, светлый праздник отмечают и дети, и взрослые. Он наполнен особым смыслом: верой в будущее, ожиданием чуда, предвкушением новых и ярких событий!

Общество 15444 материала
g6CfJMLQT14.jpg
01.01.2017 12:22
Новосибирцам предлагают отпраздновать Рождество в снежном аквапарке

Центр «Мир молодёжи» приглашает новосибирцев провести Рождество на свежем воздухе, отправившись 7 января в 11-00 в снежный аквапарк.
01.01.2017 12:20 Как будет работать каток на площади Ленина в Новосибирске
01.01.2017 11:55 Афиша праздничных выходных: куда сходить и что посмотреть
31.12.2016 19:32 Дворец русалки и огромная рыба: ледовый городок-2017 в Новосибирске
Дом 6977 материалов
IMG_0478.jpg
30.12.2016 16:28
Итоги строительства: жилье для себя и расселение аварийных домов

Новосибирцы все чаще покупают жилье для себя, а не для сдачи в аренду. Это один из итогов года, который озвучили на заседании президиума мэрии. 2016 год для строителей выдался не простым.
29.12.2016 14:21 Что сделать, чтобы дом признали аварийным
29.12.2016 11:13 Прорыв трубопровода на Военной оставил без воды жителей трех улиц в Новосибирске
28.12.2016 12:38 Кукурузу и салат из морской капусты смогут продегустировать новосибирцы
Транспорт 6211 материал
8C5A0178.jpg
31.12.2016 19:51
Как будет ходить транспорт в новогодние каникулы в Новосибирске

Весь пассажирский транспорт Новосибирска в новогоднюю ночь и все новогодние праздники, с 1 по 8 января, будет работать с 6-00 и до 23-30. Правда, ждать трамваи, троллейбусы и автобусы, возможно, придется дольше – интервал их движения может быть увеличен, как в выходной день.
30.12.2016 13:24 Скидки на билеты в общественном транспорте будут получать новосибирцы
30.12.2016 12:41 Ул. Героев Революции сузят до 4 января для ремонта водовода
30.12.2016 09:08 Выплаты по полисам ОСАГО заменят «натурой»
Культура 4549 материалов
vlcsnap-2016-12-26-19h50m07s362-1.png
29.12.2016 17:09
Данила Козловский позвал новосибирцев в кино

Кинозвезда Данила Козловский записал видеообращение к новосибирцам с приглашением на фильм «Викинг». Эпичная кинолента, снятая по мотивам средневековой «Повести временных лет», выйдет на экраны кинотеатров 29 декабря.
29.12.2016 12:46 Лучшие снежные скульптуры выберут в новогодние каникулы в Новосибирске
28.12.2016 11:58 Юные танцоры из Новосибирска выступят в Кремле
28.12.2016 11:30 Новосибирская филармония завершает Год кино большим концертом
Образование 3661 материал
IMG_6974.jpg
30.12.2016 16:33
Здания приютов вернут детским садам в Новосибирске

Строительство детских садов и школ для города – приоритет не только этого года. Ближайшего времени точно. Молодая мама Ксения Ануфриева о том, какие условия создают для цветов жизни.
30.12.2016 15:19 Межрегиональная олимпиада школьников пройдет в Новосибирске
29.12.2016 20:06 Школу № 212 хотят сделать эталоном среднего образования в Новосибирске
29.12.2016 10:44 Медсестры из детских садов в Новосибирске уйдут в поликлиники
Развитие города 7852 материала
PAbxiaJEA2M.jpg
01.01.2017 12:11
Топ-7 главных событий 2016 года в Новосибирске

Чем запомнился уходящий 2016 год? Чем могут гордиться новосибирцы, которые славно потрудились над тем, чтобы город стал еще лучше, чище, комфортнее? «Горячая семерка» важнейших событий и достижений города в стратегических направлениях – социальная отрасль, транспорт и благоустройство и не только - в обзоре «Новосибирских новостей».
31.12.2016 17:06 Итоги «Новосибирской недели»: самые яркие события 2016 года в Новосибирске
30.12.2016 16:53 Бизнес-среда: как развивается легкая промышленность в Новосибирске
30.12.2016 13:07 На правобережную развязку Бугринского моста нужно 4,5 миллиарда рублей
Безопасность 9317 материалов
дтп_увд.jpg
30.12.2016 16:08
Мужчина и женщина погибли на трассе под Новосибирском

В пятницу, 30 декабря, около 14.00 в Тогучинском районе Новосибирской области в лобовом столкновении автомобилей «Тойота Аурис» и «Тойота Карина» погибли мужчина и женщина.
30.12.2016 14:49 Пассажиры напали на таксиста и пытались угнать его автомобиль в Новосибирске
30.12.2016 14:12 Автоинспекторы из Новосибирска снялись в видеообращении Дедов Морозов
30.12.2016 10:16 Молодая женщина погибла в ДТП под Новосибирском, ее шестилетняя дочь в коме
Власть 4467 материалов
IMG_8761_cr(1).jpg
30.12.2016 15:39
Мэр Анатолий Локоть поздравляет новосибирцев с Новым годом-2017

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот добрый, семейный, светлый праздник отмечают и дети, и взрослые. Он наполнен особым смыслом: верой в будущее, ожиданием чуда, предвкушением новых и ярких событий!
30.12.2016 10:59 Каким видят новосибирцы бюджет города
27.12.2016 11:04 Мэр Анатолий Локоть ответит на вопросы горожан в прямом эфире
26.12.2016 18:03 Новосибирских предпринимателей зовут на бизнес-форум в Сербию
все новости
Главные новости
Новосибирцам предлагают отпраздновать Рождество в снежном аквапарке
Топ-7 главных событий 2016 года в Новосибирске
Афиша праздничных выходных: куда сходить и что посмотреть
Как будет ходить транспорт в новогодние каникулы в Новосибирске
Дворец русалки и огромная рыба: ледовый городок-2017 в Новосибирске
Итоги «Новосибирской недели»: самые яркие события 2016 года в Новосибирске
Интервью с символом 2017 года: «Как порадовать дядюшку Петуха»
Бизнес-среда: как развивается легкая промышленность в Новосибирске
Здания приютов вернут детским садам в Новосибирске
Итоги строительства: жилье для себя и расселение аварийных домов
Мужчина и женщина погибли на трассе под Новосибирском
Мэр Анатолий Локоть поздравляет новосибирцев с Новым годом-2017
Нормальные аномалии: что творилось с погодой в 2016 году
Пассажиры напали на таксиста и пытались угнать его автомобиль в Новосибирске
Число заболеваний бешенством в Новосибирской области за 2016 год сократилось в два раза
Автоинспекторы из Новосибирска снялись в видеообращении Дедов Морозов
Скидки на билеты в общественном транспорте будут получать новосибирцы
На правобережную развязку Бугринского моста нужно 4,5 миллиарда рублей
Ул. Героев Революции сузят до 4 января для ремонта водовода
Новый Дом спорта на Богдашке: первые эскизы и мнения архитекторов
все новости
Выбор редакции
8C5A4252.jpg
Новый год-2017 в Новосибирске: полная программа мероприятий

Акции «Новогоднее окно», «Детские забавы», фестивали снежных скульптур и снежных баб, ледовый и новогодний городки, праздничные музыкальные и игровые программы в парках, фейерверк и многое другое будет организовано для новосибирцев в зимние праздники.

Погода
23456.jpg
Нормальные аномалии: что творилось с погодой в 2016 году

Сибирская погода, о которой складывают легенды аборигены из менее суровых климатических поясов, не устает удивлять и коренных новосибирцев. Уходящий 2016 год ярко проявил себя со всех сторон. Он жарил горожан под палящими лучами сентябрьского солнца, пробирал до костей ноябрьскими морозами, заваливал снегами в декабре и хлестал ливнями и сбивал с ног ураганами в июле.

Проекты планировки
общий_вид_2.jpg
Новый Дом спорта на Богдашке: первые эскизы и мнения архитекторов

После сноса Дома спорта на ул. Богдана Хмельницкого мэрия Новосибирска поручила проектирование нового спортивного объекта на месте снесенного компании «СИАСК». Авторы проекта учли все требования городской администрации и 22 декабря представили на суд президиума градостроительного совета мэрии эскизный проект. Уже известно местоположение нового объекта, его начинка и планировки, под вопросом остаются лишь сроки строительства. Проектировщики и архитекторы рассказали все о том, каким будет новый Дом спорта.

Мода
IMG_7482f.jpg
Лимонное платье и угги со стразами – в чем встречать год Огненного петуха

За неделю до самой волшебной ночи в году женщины бегают по магазинам в поисках того самого платья,  ведь встречать новый год надо обязательно в новом наряде. Продавцы отзываются на интерес покупательниц и устраивают предновогодние распродажи. «Новосибирские новости» прошлись по магазинам, примерили нарядные платья стоимостью от 7 тысяч до 300 рублей и внезапно открыли что-то очень важное для себя.

Облако тегов
9 Мая Авто Амбиции Анонс Армия Астрономия Барахолка Безопасность Бизнес Благотворительность Благоустройство Бюджет Ветхие дома Вечерний разговор Видеохит Визит Время спорта Выбор редакции Выборы Выставка Гастроли Город безграничных возможностей Город молодых, информационный ресурс КДМ г. Новосибирска Дело Залесовой Дискуссия Долгострои Дороги ДТП ЕГЭ Живопись Животные Жилье ЖКХ Здравоохранение Земля и имущество Имидж Инвестиции Интервью Информатизация История Итоги года Капитальный ремонт Кино в Новосибирске Классный час Конкурсы Консультация специалиста Криминал Культура Курьезы Мода Молодежь Музыка Мэр Наука недв Недвижимость Новосибирск в цифрах Новый год Образование Общественность Опрос Отдых Отключения Отставки и назначения Паводок Пенсии Перед телевизором Погода Пожар Поздравления Полезный город Потребительский рынок Почетный житель Права потребителей Праздники Проекты планировки Происшествия Прокуратура Промышленность Работа Религия Ремонт Розыск Связь Сделано в Новосибирске Семья Скандал Событие Соцзащита Спорт Статистика Стратегия Строительство Суд Тарифы Театр Технологии Транспорт Туризм Финансы Форум Фото месяца Фоторассказ Футбол Хоккей Четвертый мост ЧП Шахматы Школа Экология Экономика Экстрим Энергетика Эстафета патриотизма поколений Ярмарка