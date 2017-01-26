463 многоэтажки включили в программу капитального ремонта в 2017 году. Это на несколько десятков домов больше, чем в прошлом году, и почти на две сотни больше, чем в 2015-м. Обэтом рассказал начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Андрей Колмаков 25 января.