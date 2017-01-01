Афиша праздничных выходных: куда сходить и что посмотреть
Афиша праздничных выходных: куда сходить и что посмотреть
Дворец русалки и огромная рыба: ледовый городок-2017 в Новосибирске
Дворец русалки и огромная рыба: ледовый городок-2017 в Новосибирске
Мэр Анатолий Локоть поздравляет новосибирцев с Новым годом-2017
Мэр Анатолий Локоть поздравляет новосибирцев с Новым годом-2017
Чем запомнился уходящий 2016 год? Чем могут гордиться новосибирцы, которые славно потрудились над тем, чтобы город стал еще лучше, чище, комфортнее? «Горячая семерка» важнейших событий и достижений города в стратегических направлениях – социальная отрасль, транспорт и благоустройство и не только - в обзоре «Новосибирских новостей».
Сибирская погода, о которой складывают легенды аборигены из менее суровых климатических поясов, не устает удивлять и коренных новосибирцев. Уходящий 2016 год ярко проявил себя со всех сторон. Он жарил горожан под палящими лучами сентябрьского солнца, пробирал до костей ноябрьскими морозами, заваливал снегами в декабре и хлестал ливнями и сбивал с ног ураганами в июле.
После сноса Дома спорта на ул. Богдана Хмельницкого мэрия Новосибирска поручила проектирование нового спортивного объекта на месте снесенного компании «СИАСК». Авторы проекта учли все требования городской администрации и 22 декабря представили на суд президиума градостроительного совета мэрии эскизный проект. Уже известно местоположение нового объекта, его начинка и планировки, под вопросом остаются лишь сроки строительства. Проектировщики и архитекторы рассказали все о том, каким будет новый Дом спорта.
За неделю до самой волшебной ночи в году женщины бегают по магазинам в поисках того самого платья, ведь встречать новый год надо обязательно в новом наряде. Продавцы отзываются на интерес покупательниц и устраивают предновогодние распродажи. «Новосибирские новости» прошлись по магазинам, примерили нарядные платья стоимостью от 7 тысяч до 300 рублей и внезапно открыли что-то очень важное для себя.