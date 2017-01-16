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Сибирские рыцари устроили побоище на ристалище
Сибирские рыцари устроили побоище на ристалище

В Новосибирске прошел отборочный этап чемпионата мира по историческому средневековому бою «Битва наций». Семь лучших команд со всей Сибири скрестили мечи, чтобы определить тех, кто отправится на следующий этап – на чемпионат России в Москву. 

Вечерний разговор: 26 детских садов за два года и новые школы
Вечерний разговор: 26 детских садов за два года и новые школы

Где и когда построим новые школы в Новосибирске? Каких успехов удалось достигнуть в образовательной отрасли за 2016 год? Чем примечательно открытие новой школы №212 на Горском? Как обеспечивается безопасность детей в школах и детских садах? Что делается образовательными учреждениями для борьбы с аномальными снегопадами? Эти и многие другие вопросы обсудили в программе «Вечерний разговор» на радио «Городская волна» (101,4 FM) ведущий Артем Роговский и его гость — исполняющий обязанности начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев 12 января.

Жители аварийного дома не хотят переезжать в новые квартиры
Жители аварийного дома не хотят переезжать в новые квартиры

Жители старого двухэтажного дома на улице Толстого в Новосибирске не согласны переезжать в новые квартиры. Здание признано аварийным 13 лет назад, но собственники квартир считают, что его слишком рано списали со счетов. Сейчас они судятся в надежде сохранить жильё. 

Общество 15505 материалов
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16.01.2017 18:56
Новосибирцы встретили День снега на лыжах, коньках и сноубордах

В Новосибирске во второй раз отметили праздник зимних видов спорта. На разных площадках прошли лыжные гонки, соревнования по горнолыжному спорту, семейные эстафеты и массовые катания на коньках. Морозная погода не испугала участников, но немного подкорректировала правила состязаний. 
16.01.2017 18:41 Наполеоны и Гамлеты встретятся в лофте «Sherwood»
16.01.2017 18:13 Сибирские рыцари устроили побоище на ристалище
16.01.2017 17:47 Новосибирцы вернулись в Тунис, на Хайнань и в Тбилиси
Дом 6990 материалов
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16.01.2017 12:41
В Новосибирске за выходные вывезли более 50 тыс. кубометров снега

За минувшие выходные с улиц Новосибирска вывезли 51,5 тысячи кубометров снега. В том числе около 1,1 тыс. кубометров вывезла спецтехника АО «Сибэко». Энергокомпания помогла городу убрать снег с улиц Свердлова, Чаплыгина и Советской.
15.01.2017 11:40 Жители аварийного дома не хотят переезжать в новые квартиры
14.01.2017 15:34 Капитальный ремонт домов: что изменится в 2017 году
13.01.2017 15:24 Готовиться к паводку начинают в Новосибирске среди зимы
Транспорт 6233 материала
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16.01.2017 18:39
Кондуктор, высадившая в Новосибирске школьницу на мороз, отрицает свою вину

Кондуктор автобуса №95, которая 15 января отказалась принять у 12-летней девочки поврежденную транспортную карту, утверждает, что не хотела выгонять детей на мороз и что ребята вышли сами, проехав одну остановку. Компания-перевозчик готовит мэру Анатолию Локтю объяснительную. В отношении транспортного предприятия готовится масштабная проверка.
16.01.2017 17:07 Улицу 2-ю Станционную сузят до 2 февраля для ремонта водопровода
16.01.2017 13:30 Кондуктор выгнала девочку из автобуса из-за сломанного проездного
13.01.2017 18:55 Какие дороги будут убирать в ночь на 14 января
Культура 4572 материала
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16.01.2017 13:39
Британская писательница приедет в Новосибирск в поисках раритетного рояля

Британская писательница Софи Робертс разыскивает в Новосибирске владельцев старинных роялей, попавших в Сибирь. Найденные истории войдут в её новую книгу «Затерянные пианино Сибири». Писательница готова встретиться с владельцами инструментов с 18 по 23 января, сообщает пресс-служба филармонии.
15.01.2017 12:54 «Художник не копирует рабски природу»: картины Бухарова показывают в Новосибирске
14.01.2017 19:20 Книгу о похождениях актера «Красного факела» издали в Новосибирске
14.01.2017 16:14 От затурана до пережара: все о чайных традициях Сибири расскажет «НеслуЧАЙНАЯ выставка»
Образование 3671 материал
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13.01.2017 12:23
Застройщик аквапарка и кузбасский холдинг построят детсад и школу в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал соглашение с инвесторами о строительстве детского сада и школы в микрорайонах «Ясный берег» и «Лесоперевалка». Партнерами города стали кузбасское ООО «СДС-Строй», застройщик новосибирского аквапарка ООО «АКВА СИТИ» и ООО «ГаммаСтрой».
12.01.2017 19:53 800 тыс. за место: федеральные власти оплатят строительство 15 новых школ в Новосибирске
11.01.2017 18:23 Новосибирские школьники сразятся на олимпиаде за 100 баллов ЕГЭ
11.01.2017 17:05 Первый билингвальный детский сад открыли в Новосибирске
Развитие города 7866 материалов
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13.01.2017 17:09
Мэрия Новосибирска отстояла землю школы по сноуборду на Горской

Горнолыжный комплекс на Горской останется спортивным объектом. Областные власти в конце 2016 года предложили перезонировать этот участок под общественно-деловую застройку. Против этого выступили общественники, спортсмены и сотрудники муниципалитета. Участок удалось отстоять. Вместе с будущей ледовой ареной горнолыжный комплекс образует спортивный кластер. А власти обещают построить новую станцию метро «Спортивная». 
16.01.2017 09:04 Вечерний разговор: 26 детских садов за два года и новые школы
14.01.2017 15:36 Итоги «Новосибирской недели»: индексация пенсий, подорожание водки и воровство чугунных люков
13.01.2017 12:05 Небо над Новосибирском накроют зенитным «Панцирем»
Безопасность 9373 материала
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16.01.2017 17:35
Забившему лося веслом мужчине дали 250 часов обязательных работ

Житель алтайского села устроил незаконную охоту на лося в акватории Новосибирского водохранилища.
16.01.2017 16:45 Бомжи обокрали железнодорожника, который пустил их погреться
16.01.2017 14:07 Девочка-подросток пыталась сбежать из Новосибирска в Киргизию
16.01.2017 12:43 Женщина предложила новосибирцу 100 тысяч рублей, чтобы спасти сына от колонии
Власть 4476 материалов
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12.01.2017 15:55
Мэр Локоть поручил оказать поддержку погорельцам Соболевым

Дом, в котором проживала многодетная семья Светланы Соболевой, сгорел дотла 10 января 2017 года. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал поручение оказать поддержку семье погорельцев.
09.01.2017 18:36 Мэр Локоть предложил предприятиям помочь городу с уборкой снега
08.01.2017 12:44 Открытый бюджет Новосибирска — лучшие работы. Роман Бромник
07.01.2017 11:48 Открытый бюджет Новосибирска — лучшие работы. Екатерина Макарова
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Главные новости
Новосибирцы встретили День снега на лыжах, коньках и сноубордах
Кондуктор, высадившая в Новосибирске школьницу на мороз, отрицает свою вину
Сибирские рыцари устроили побоище на ристалище
Новосибирцы вернулись в Тунис, на Хайнань и в Тбилиси
Забившему лося веслом мужчине дали 250 часов обязательных работ
Улицу 2-ю Станционную сузят до 2 февраля для ремонта водопровода
Бомжи обокрали железнодорожника, который пустил их погреться
В Новосибирск не пустили зараженную мяту из Израиля
Число вылетов в Крым из Новосибирска вырастет до 35 в неделю
Девочка-подросток пыталась сбежать из Новосибирска в Киргизию
Британская писательница приедет в Новосибирск в поисках раритетного рояля
Кондуктор выгнала девочку из автобуса из-за сломанного проездного
В Новосибирске за выходные вывезли более 50 тыс. кубометров снега
Адрес Победы: улица Годовикова
В Новосибирске на Крещение морозов не будет
Сирены завоют 16 января в Новосибирске
«Сибирь» проиграла «СКА» в Санкт-Петербурге
Голодную собаку приманивали сосисками на острове Кораблик
Вечерний разговор: 26 детских садов за два года и новые школы
Грузовик раздавил машину-«подснежник» в Новосибирске
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Информатизация
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У кого снега больше: жители сибирских городов жалуются в соцсетях

Снег идет — люди негодуют. #Хочу на юг — этот хэштэг в социальных сетях стал особенно популярен нынешней зимой, когда российские города буквально завалило снегом. «Новосибирские новости» собрали впечатления об уборке снега, о работе коммунальных служб и позиции городских властей, которыми жители мегаполисов делятся в соцсетях и на форумах.

Животные
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Голодную собаку приманивали сосисками на острове Кораблик

Спасатели МАСС два часа пытались поймать в клетку с едой бездомного пса, гуляющего по льду Оби в Новосибирске.

Школа
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Вечерний разговор: 26 детских садов за два года и новые школы

Где и когда построим новые школы в Новосибирске? Каких успехов удалось достигнуть в образовательной отрасли за 2016 год? Чем примечательно открытие новой школы №212 на Горском? Как обеспечивается безопасность детей в школах и детских садах? Что делается образовательными учреждениями для борьбы с аномальными снегопадами? Эти и многие другие вопросы обсудили в программе «Вечерний разговор» на радио «Городская волна» (101,4 FM) ведущий Артем Роговский и его гость — исполняющий обязанности начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев 12 января.

Выбор редакции
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Новосибирские предприятия убирают снег по ночам

За сутки с улиц Новосибирска вывезли больше 25 тысяч кубометров снега. Несколько из них очистили предприятия города, которые откликнулись на просьбу мэра. В общей сложности работало больше 570 единиц уборочной техники. Вывозить снег продолжат и в ночь на 13 января. Дорожники будут работать на нескольких десятках улиц. Их задача — убрать сугробы до очередных снегопадов. На линии фронта ночной борьбы побывали «Новосибирские новости». 

Живопись
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«Художник не копирует рабски природу»: картины Бухарова показывают в Новосибирске

От реалистических пейзажей и акварелей до живописных абстракций: в арт-центре «Красный» открылась выставка полотен Виктора Бухарова. В экспозиции представлено более сотни работ: это и ученические этюды, и автопортреты, и городской пейзаж. 

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