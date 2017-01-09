Цикл фоторассказов о людях простых, но очень важных профессий, начатый в 2016 году, в наступившем 2017-м «Новосибирские новости» продолжают историей специалиста городского отдела по защите прав потребителей Ирины Кондратенко. Праздники прошли и, возможно, кому-то из новосибирцев нужно будет обменять или сдать обратно в магазин подарки, оказавшиеся некачественными. Фотокорреспондент Вера Сальницкая узнала, как правильно это сделать, заодно поняв, что тех, кто защищает права покупателей и клиентов, можно назвать людьми, которые никогда не смеются.