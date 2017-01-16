Сибирские рыцари устроили побоище на ристалище
Сибирские рыцари устроили побоище на ристалище
Вечерний разговор: 26 детских садов за два года и новые школы
Вечерний разговор: 26 детских садов за два года и новые школы
Где и когда построим новые школы в Новосибирске? Каких успехов удалось достигнуть в образовательной отрасли за 2016 год? Чем примечательно открытие новой школы №212 на Горском? Как обеспечивается безопасность детей в школах и детских садах? Что делается образовательными учреждениями для борьбы с аномальными снегопадами? Эти и многие другие вопросы обсудили в программе «Вечерний разговор» на радио «Городская волна» (101,4 FM) ведущий Артем Роговский и его гость — исполняющий обязанности начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев 12 января.
Жители аварийного дома не хотят переезжать в новые квартиры
Жители аварийного дома не хотят переезжать в новые квартиры
Кондуктор автобуса №95, которая 15 января отказалась принять у 12-летней девочки поврежденную транспортную карту, утверждает, что не хотела выгонять детей на мороз и что ребята вышли сами, проехав одну остановку. Компания-перевозчик готовит мэру Анатолию Локтю объяснительную. В отношении транспортного предприятия готовится масштабная проверка.
Горнолыжный комплекс на Горской останется спортивным объектом. Областные власти в конце 2016 года предложили перезонировать этот участок под общественно-деловую застройку. Против этого выступили общественники, спортсмены и сотрудники муниципалитета. Участок удалось отстоять. Вместе с будущей ледовой ареной горнолыжный комплекс образует спортивный кластер. А власти обещают построить новую станцию метро «Спортивная».
Снег идет — люди негодуют. #Хочу на юг — этот хэштэг в социальных сетях стал особенно популярен нынешней зимой, когда российские города буквально завалило снегом. «Новосибирские новости» собрали впечатления об уборке снега, о работе коммунальных служб и позиции городских властей, которыми жители мегаполисов делятся в соцсетях и на форумах.
Где и когда построим новые школы в Новосибирске? Каких успехов удалось достигнуть в образовательной отрасли за 2016 год? Чем примечательно открытие новой школы №212 на Горском? Как обеспечивается безопасность детей в школах и детских садах? Что делается образовательными учреждениями для борьбы с аномальными снегопадами? Эти и многие другие вопросы обсудили в программе «Вечерний разговор» на радио «Городская волна» (101,4 FM) ведущий Артем Роговский и его гость — исполняющий обязанности начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев 12 января.
За сутки с улиц Новосибирска вывезли больше 25 тысяч кубометров снега. Несколько из них очистили предприятия города, которые откликнулись на просьбу мэра. В общей сложности работало больше 570 единиц уборочной техники. Вывозить снег продолжат и в ночь на 13 января. Дорожники будут работать на нескольких десятках улиц. Их задача — убрать сугробы до очередных снегопадов. На линии фронта ночной борьбы побывали «Новосибирские новости».