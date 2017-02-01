Снег с крыш в Новосибирске должны убрать до 10 марта
Снег с крыш в Новосибирске должны убрать до 10 марта
Мэр отвечает: уборка снега, парки, дороги, школы и детсады
Мэр отвечает: уборка снега, парки, дороги, школы и детсады
Как новосибирцы могут помочь сделать дороги безопасными, парки удобными, а школы с детсадами - вместительными? Почему снегоотвалы превращаются в «египетские пирамиды» и как победить «золотой» снег с помощью снегоплавильных станций? Что предпринимается для того, чтобы избежать сильного паводка весной? Когда на Плющихинском жилмассиве появится дорога, школа и поликлиника? Как спасти Богдашку от вырубки деревьев и неправильной застройки? Мэр Новосибирска Анатолий Локоть лично ответил на животрепещущие вопросы от горожан в прямом эфире программы «Мэр отвечает» на радио «Городская волна» 27 января.
Александр Ложкин: в Новосибирске создадут фанзоны к Чемпионату мира по футболу
Александр Ложкин: в Новосибирске создадут фанзоны к Чемпионату мира по футболу
В Новосибирске начал работу проект «Городские приоритеты». Впервые на одной дискуссионной площадке соберутся общественники, эксперты и представители муниципалитета, чтобы обсудить приоритетные направления развития города. Темой первого обсуждения стали зеленые зоны. О первом опыте диалога, предложениях жителей по развитию легких города и о подготовке к Чемпионату мира по футболу рассказал советник мэра Александр Ложкин.
В Новосибирске 2 февраля стартует дискуссионная площадка «Безопасные дороги» проекта «Городские приоритеты». Мэрия приглашает горожан обсудить вопросы строительства и ремонта дорог, обеспечения безопасности дорожного движения. Участие в дискуссии примет мэр Анатолий Локоть, сообщает пресс-центр мэрии.
Жители Богдашки определились с местом посадки сосен и елок взамен тех, что будут срублены в ходе строительства жилого комплекса на месте клуба «Отдых» и Дома спорта. На встрече с застройщиком 1 февраля жителям ул. Б.Хмельницкого удалось договориться о месте высадки пяти голубых елей и 11 сосен в сквере «Эдемский сад».
Новосибирские собственники, которые внимательно контролируют свои расходы за услуги ЖКХ, замерли в ожидании январских платежек, чтобы понять, чем будет для них новая система платы за общедомовые нужды (ОДН)— благом или головной болью. Об этом рассказал исполнительный директор крупнейших управляющих компаний города «Дзержинец» и «МКС-Новосибирск» Иван Волков.