Карнавал собак в смешных костюмах, фотосессия с лисой и змеей, инстаграм для детей и лихой боевик «Три икса» с Вин Дизелем ждут новосибирцев в выходные 21 и 22 января. «Новосибирские новости» подготовили обзор для тех, кто не хочет сидеть дома и намерен интересно провести время.