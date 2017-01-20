Год 100-летнего юбилея Октябрьской революции стартовал в Новосибирске митингом у памятника Ленину
Год 100-летнего юбилея Октябрьской революции стартовал в Новосибирске митингом у памятника Ленину
Благоустройство набережной Оби начнут со строительства туалетов
Благоустройство набережной Оби начнут со строительства туалетов
Два общественных туалета планируют построить на Михайловской набережной, один – в ее начале, у парка «Городское начало», другой – в конце, в районе Речного вокзала. Строительство этих объектов станет одним из первых шагов благоустройства набережной по разработанной в Новосибирске концепции развития зеленых зон.
Афиша: куда сходить на выходных в Новосибирске
Афиша: куда сходить на выходных в Новосибирске
Кинотеатр «Космос» снесут, ул. Б.Хмельницкого расширят до шести полос, срубив липовую аллею, бараки уберут с ул. Объединения, ул. Народную и Александра Невского соединит тоннель, реку вторую Ельцовку закроют в коллектор, а вдоль нее пустят скоростной трамвай – все эти с виду фантастические предложения заложены в проект планировки территории, прилегающей к парку «Сосновый бор». Как жители Богдашки обсуждали на публичных слушаниях 19 января судьбу своего района – в репортаже «Новосибирских новостей».
В Новосибирске необходимо вновь создать медицинские вытрезвители. Они должны стать элементами социальной инфраструктуры города, считает главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова. Об этом, в частности, шла речь в прямом эфире ток-шоу «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна» 19 января.