Новое лекарство от гриппа нашли ученые новосибирского Ботанического сада
Новое лекарство от гриппа нашли ученые новосибирского Ботанического сада
Лекарство от птичьего гриппа разработали специалисты Ботанического сада и научного центра «Вектор». Препарат борется с вирусом эффективнее, чем аналоги. Это показали эксперименты на лабораторных животных. Научное открытие удалось сделать после вмешательства в ДНК одного из растений богатой коллекции Ботанического сада.
Итоги «Новосибирской недели»: городские приоритеты, штраф за нарушение тишины и пятилетний математик
Итоги «Новосибирской недели»: городские приоритеты, штраф за нарушение тишины и пятилетний математик
Водителей самосвалов будут штрафовать за шумный вывоз снега в Новосибирске
Водителей самосвалов будут штрафовать за шумный вывоз снега в Новосибирске
Жители дома № 160 на улице Грибоедова рады, что их дом признали аварийным, и ждут переезда. Куда — не важно, лишь бы стены не трещали, а рядом была школа и детский садик. И шанс отпраздновать новоселье есть. В городе в этом году разработают новую программу расселения ветхого и аварийного жилья. Кроме того, привлекают застройщиков. Они получают участок земли под новостройки и помогают муниципалитету приобрести квартиры для жителей бараков.
Муниципалитет всерьез взялся за воспитание коммерческих перевозчиков и не намерен никому давать послаблений. Об этом 27 января рассказали в Управлении пассажирскими перевозками, подведя итоги ушедшего года и наметив основные направления на 2017-ый год. Мероприятие прошло в широком кругу, объединив руководителей абсолютного большинства транспортных компаний Новосибирска.
100 лет живи, 100 лет учись. Самый почетный педагог Новосибирска, Лидия Григорьевна Латкина, принимает поздравления с юбилеем. 26 января ей исполнилось ровно 100 лет. Родственники, ученики и представители многочисленного школьного сообщества собрались поздравить ветерана педагогического труда в городском Доме учителя.
Территория вокруг озера на Плющихинском микрорайоне была и остается рекреационной зоной, никаких торговых объектов строить там не предполагается. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопрос обеспокоенного радиослушателя в прямом эфире программы «Мэр отвечает» на радио «Городская волна» 27 января.
Территория вокруг озера на Плющихинском микрорайоне была и остается рекреационной зоной, никаких торговых объектов строить там не предполагается. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопрос обеспокоенного радиослушателя в прямом эфире программы «Мэр отвечает» на радио «Городская волна» 27 января.